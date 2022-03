Τι συνδέει τον Αμπράμοβιτς με την Ουκρανία και ποιος ο πραγματικός του ρόλος στις διαπραγματεύσεις

Οι ερμηνείες μάλιστα για τον πραγματικό του ρόλο σε διπλωματικό επίπεδο είναι πολλές. Τον χρησιμοποιεί ο Πούτιν; Κινείται ανεξάρτητα από τη Μόσχα για να προστατεύσει τα δικά του συμφέροντα; Είναι ο Ερντογάν που προσφέρει σε Ρώσους ολιγάρχες έναν πιο «φιλικό» ρόλο προς την Ουκρανία για να προστατευτούν από τις δυτικές κυρώσεις; Το μόνο σίγουρο είναι ότι κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα.

Πάντως, το BBC και άλλα δυτικά ΜΜΕ παρουσιάζουν ένα εντελώς διαφορετικό προφίλ του Αμπράμοβιτς μετά τη ρωσική εισβολή, ενώ ήδη από τις αρχές Μαρτίου υποστήριζαν ότι ο ίδιος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

The latest round of Ukraine-Russia peace talks are underway in Istanbul.

Chelsea owner Roman Abramovich, Putin’s unofficial mediator, is onsite, seen here chatting to Erdogan at the start. pic.twitter.com/o0jd4bspLp