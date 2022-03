Tι συζήτησαν Ρώσοι και Ουκρανοί στην Κωνσταντινούπολη - Ο ρόλος της Κριμαίας και οι εγγυήτριες χώρες

Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν ακόμη μια 15ετή περίοδο διαβουλεύσεων για το καθεστώς της προσαρτημένης Κριμαίας και θα ισχύσουν μόνο αν υπάρξει πλήρης κατάπαυση του πυρός, είπαν οι διαπραγματευτές στους δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη.

Οι προτάσεις αυτές είναι οι πιο λεπτομερείς και σαφείς που έχει μέχρι στιγμής εκφράσει δημοσίως η Ουκρανία. Προβλέπουν επίσης εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με το΄Αρθρο 5 του ΝΑΤΟ, του άρθρου δηλαδή περί συλλογικής άμυνας.

Abramovich is in the negotiation room and is directly involved in them.#Πολεμος_στην_Ουκρανια#ΠΟΛΕΜΟΣ_ΡΩΣΙΑΣ_ΟΥΚΡΑΝΙΑΣpic.twitter.com/BPVRDNoic2