Τι θα συμβεί αν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία - Συγκεντρώνουν φιάλες αίματος στα σύνορα

Εν ενεργεία και πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ επισημαίνουν ότι συγκεκριμένες ενδείξεις -όπως οι προμήθειες αίματος - είναι κρίσιμες για να κριθεί εάν η Μόσχα θα ήταν έτοιμη να πραγματοποιήσει μία εισβολή, εφόσον ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποφάσιζε να δώσει τέτοια εντολή.

Η αποκάλυψη που έκαναν αμερικανοί αξιωματούχοι -χωρίς να κατονομάζονται - για τις φιάλες αίματος, εντείνουν την ανησυχία από τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ ότι η Ρωσία μπορεί να προετοιμάζεται για μία νέα εισβολή στην Ουκρανία, έχοντας συγκεντρώσει περισσότερους από 100.000 στρατιώτες στα σύνορα των δύο χωρών.

Μπάιντεν: Eίναι πιθανή μια ρωσική επίθεση

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προέβλεψε ότι μία ρωσική επίθεση είναι πιθανή, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν εκτίμησε πως η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει μία νέα επίθεση κατά της Ουκρανίας «σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

Το αμερικανικό Πεντάγωνο έχει επισημάνει πως η συγκέντρωση ιατρικού εξοπλισμού γίνεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας στη μεθόριο. Ωστόσο, η αποκάλυψη για τις φιάλες αίματος προσθέτει ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες που, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι απολύτως ενδεικτικές του επιπέδου της στρατιωτικής ετοιμότητας της Ρωσίας.

«Δεν είναι απολύτως σίγουρο ότι θα υπάρξει μία νέα επίθεση, αλλά δεν θα εξαπέλυε κανείς επίθεση, χωρίς αυτά (σ.σ. τα αποθέματα αίματος)», σχολίασε ο Μπεν Χότζες, αντιστράτηγος ε.α. που πλέον είναι αναλυτής στο Κέντρο για την Ανάλυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας απέφυγε να σχολιάσει το δημοσίευμα του Reuters.

The Russian army on Thursday, Jan. 27, continued military drills in the Rostov region, involving tanks, multi-purpose amphibious armored carriers and howitzers.

Rostov region is part of the Russian southern military district, which borders Ukraine. pic.twitter.com/PUQjRLms0K