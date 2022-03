Τι θα συμβεί αν οι Ρώσοι καταλάβουν τη Μαριούπολη - Το σχέδιο του Πούτιν

Μόλις ο ρωσικός στρατός θέσει υπό τον έλεγχό του τον αυτοκινητόδρομο M14, η Κριμαία θα συνδέεται με ασφάλεια με τις ανατολικές περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ μέσω ενός διαδρόμου μεταφορών, πρόσθεσε ο Στεπάνοφ σε δηλώσεις που έκανε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Ο αυτοκινητόδρομος M14

Μεγάλο μέρος του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ ελέγχεται από αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία, οι οποίοι έχουν επεκτείνει τα εδάφη υπό τον έλεγχό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

