«Τι υπέροχη αίσθηση»: Η στιγμή που ο Τραμπ επέστρεψε στο Οβάλ Γραφείο και βρήκε το γράμμα από τον Μπάιντεν

Ο Ρεπουμπλικάνος παραχωρεί μια αυτοσχέδια συνέντευξη Τύπου περίπου 50 λεπτών: κάνει σχόλια κατά πολιτικών του αντιπάλων, ανακοινώνει σημαντικές διπλωματικές αποφάσεις, εξαίρει τον εαυτό του.

Ο σύμβουλος συνεχίζει να του δίνει έγγραφα. «Αυτό είναι σημαντικό», λέει ο Τραμπ, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία να εκτοξεύσει πυρά κατά των μεταναστών, προτού υπογράψει ένα διάταγμα που αμφισβητεί το δίκαιο του εδάφους, το οποίο έχει χαρακτηρίσει «γελοίο», που όμως προστατεύεται από το αμερικανικό Σύνταγμα.

«Τι υπέροχη αίσθηση!», δηλώνει ενθουσιασμένος ο 78χρονος, που διετέλεσε πρόεδρος των ΗΠΑ και από το 2017 ως το 2021, όταν οι δημοσιογράφοι τον ρωτούν πώς νιώθει που επέστρεψε στο Οβάλ Γραφείο, του οποίου τη διακόσμηση άλλαξε η ομάδα του νωρίτερα μέσα στην ημέρα. «Μια από τις καλύτερες που είχα ποτέ», προσθέτει.

Το σκούρο μπλε χαλί που είχε βάλει ο Μπάιντεν έδωσε τη θέση του σε ένα με πιο απαλό χρώμα. Προστέθηκαν κουρτίνες και άλλαξαν κάποια από τα πορτρέτα στους τοίχους.

«Μόλις ήρθα εδώ. Οι άνθρωποί μου ήρθαν, έχουν καταπληκτικούς διακοσμητές», εξηγεί.

Ο Τραμπ στρέφεται προς έναν τοίχο και δείχνει έναν πίνακα: «Αυτός είναι καλός», σχολιάζει.

Είναι το πορτρέτο του Άντριου Τζάκσον, του έβδομου προέδρου των ΗΠΑ για τον οποίο ο Ρεπουμπλικάνος τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση, αν και πρόκειται για μια προσωπικότητα την οποία έχουν επικρίνει οι προοδευτικοί λόγω των ρατσιστικών και λαϊκιστικών του απόψεων.

Στη συνέχεια ο Τραμπ δείχνει τα πορτρέτα του πρώτου προέδρου των ΗΠΑ, του Τζορτζ Ουάσινγκτον και του τρίτου, του Τόμας Τζέφερσον, «πολύ συνετές» επιλογές.

Όταν ένας δημοσιογράφος τον ρωτά αν ο Μπάιντεν, ακολουθώντας την παράδοση, του άφησε μια επιστολή, ο Τραμπ σηκώνει το βλέμμα από το διάταγμα που υπέγραφε – το οποίο προέβλεπε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στα σύνορα με το Μεξικό—και απαντά: «Ίσως, περιμένετε λίγο».

Αφού άνοιξε το συρτάρι του γραφείου, αναφωνεί «ω!» και βγάζει έναν φάκελο στον οποίο ήταν γραμμένος ο αριθμός «47», με τον γραφικό χαρακτήρα του Μπάιντεν. «Θα μπορούσαν να έχουν περάσει χρόνια προτού να το δούμε».

