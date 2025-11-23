Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ είχαν σήμερα ο Φινλανδός πρόεδρος Στουμπ και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Μελόνι - Real.gr

Quantcast
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ είχαν σήμερα ο Φινλανδός πρόεδρος Στουμπ και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Μελόνι
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ είχαν σήμερα ο Φινλανδός πρόεδρος Στουμπ και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Μελόνι

16:43, 23/11/2025
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ είχαν σήμερα ο Φινλανδός πρόεδρος Στουμπ και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Μελόνι

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως τηλεφώνησε σήμερα στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, προκειμένου να συζητήσουν το σχέδιό του για την Ουκρανία.

«Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον πρόεδρο Τραμπ, μαζί με την πρωθυπουργό Μελόνι. Και σίγουρα, συζητήσαμε για την κατάσταση, το σχέδιο των 28 σημείων και ορισμένες εξελίξεις για το ειρηνευτικό σχέδιο εδώ στο Γιοχάνεσμπουργκ», δήλωσε στο AFP, στο περιθώριο της Συνόδου της G20 όπου συμμετείχαν οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

«Ο πρόεδρος Τραμπ απάντησε στο τηλέφωνο στις 05.00 το πρωί της Κυριακής στις ΗΠΑ, γεγονός που δείχνει πως εργάζεται νυχθημερόν για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», συμπλήρωσε.

