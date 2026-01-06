Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των ΥΠΕΞ της G7 στις 9 το βράδυ για τη Βενεζουέλα και την Ουκρανία - Real.gr

Quantcast
21:00, 06/01/2026
Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά (G7) ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη αναμένεται να συνομιλήσουν τηλεφωνικά σήμερα στις 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) “προκειμένου να εξετάσουν τα ζητήματα στη Βενεζουέλα και στην Ουκρανία”, σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή.

Η συνάντηση αυτή των υπουργών Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Ιαπωνίας θα διεξαχθεί έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία ασκεί την προεδρία της G7 από την 1η Ιανουαρίου, διευκρίνισε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

