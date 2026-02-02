Quantcast
Τηλεφωνική επικοινωνία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν-Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών - Real.gr
Τηλεφωνική επικοινωνία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν-Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών

18:30, 02/02/2026
  • Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, τόνισε στον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι ότι η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία θα παραμείνει «ακλόνητη» και η πίεση στη Ρωσία «πρέπει να αυξηθεί». Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών αυτής της εβδομάδας.
  • Η Φον ντερ Λάιεν αναφέρει ότι «η Ρωσία συνεχίζει να εντείνει τα εγκλήματα πολέμου, χτυπώντας πολιτικές υποδομές και κατοικίες». Η ΕΕ θα παρουσιάσει «πολύ σύντομα» το 20ό πακέτο κυρώσεων ως μέσο πίεσης για γνήσια πρόθεση ειρήνης.
  • Η Ευρώπη διατηρεί «ακλόνητη» την υποστήριξή της προς την Ουκρανία, με την αποστολή εκατοντάδων γεννητριών και ένα δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια. Συζητείται επίσης ένα σχέδιο για ένα «ενοποιημένο Πλαίσιο Ευημερίας» με την Ουκρανία και τους Αμερικανούς εταίρους.

Την πάγια θέση της ΕΕ ότι η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία θα παραμείνει «ακλόνητη», ενώ η πίεση στη Ρωσία «πρέπει να αυξηθεί», τονίζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών αυτής της εβδομάδας.

«Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του τέταρτου έτος του βάναυσου πολέμου κατά της Ουκρανίας, η Ρωσία συνεχίζει να εντείνει τα εγκλήματα πολέμου, χτυπώντας πολιτικές υποδομές και κατοικίες», αναφέρει με μήνυμά της στο «Χ», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σημειώνει, επίσης, ότι «πολύ σύντομα» η ΕΕ θα παρουσιάσει το 20ό πακέτο κυρώσεων – ως «μέσο πίεσης στη Ρωσία, προκειμένου να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με γνήσια πρόθεση για ειρήνη».

Παράλληλα, προσθέτει ότι «η υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία παραμένει ακλόνητη», αναφέροντας ειδικότερα τις «εκατοντάδες γεννήτριες» που έχουν αποσταλεί για θέρμανση και φως, το δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια και το υπό συζήτηση σχέδιο για ένα «ενοποιημένο Πλαίσιο Ευημερίας με την Ουκρανία και τους Αμερικανούς εταίρους μας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

