Τηλεφωνική επικοινωνία του Πούτιν με τον Πρόεδρο των ΗΑΕ - Real.gr

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ευχαρίστησε των ομόλογό του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν για τη βοήθειά του στην κράτηση ενός υπόπτου για τα πυρά που δέχθηκε ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, στη διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας που έγινε το βράδυ του Σαββάτου, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντίμτρι Πεσκόφ.

Ένας Ρώσος πολίτης με καταγωγή από την Ουκρανία εκδίδεται στη Μόσχα από το Ντουμπάι, καθώς θεωρείται ύποπτος για το βαρύ τραυματισμό του Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ.

Ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, υπαρχηγός της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU), δέχθηκε πυρά σε κτίριο διαμερισμάτων στη Μόσχα την Παρασκευή, δήλωσαν ερευνητές. Μετά την επίθεση υπεβλήθη σε εγχείρηση, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Η FSB δήλωσε ότι ένας Ρώσος πολίτης, ο Λιουμπόμιρ Κόρμπα, τέθηκε υπό κράτηση στο Ντουμπάι με την υποψία ότι πραγματοποίησε την επίθεση.