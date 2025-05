Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Νετανιάχου – Τι συζήτησαν - Real.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την υποστήριξή του στους στόχους του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον πόλεμο στη Γάζα, καθώς και στην ανάγκη να αποτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση Νετανιάχου και Τραμπ «συζήτησαν για τον πόλεμο στη Γάζα» και «ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την υποστήριξή του στους στόχους που έθεσε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου: να εξασφαλίσει την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας, να εξαλείψει τη Χαμάς και να προωθήσει το σχέδιο Τραμπ».

«Συμφώνησαν επίσης στην ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Επίσης συζήτησαν για την επίθεση με πυροβολισμούς που στοίχισε τη ζωή σε δύο υπαλλήλους της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον, για την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ «εξέφρασε βαθιά θλίψη για τη φρικτή δολοφονία» των θυμάτων.

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Αμερικανό ομόλογό του «για τις προσπάθειες που καταβάλλουν ο ίδιος και η κυβέρνησή του για την καταπολέμηση των εκδηλώσεων αντισημιτισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση.

The White House says US President Donald Trump spoke to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu about a potential deal with Iran, “which the president believes is moving along in the right direction.” https://t.co/TRH9fIsVK2

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 22, 2025