Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Πούτιν πριν από τη συνάντηση με Ζελένσκι - Real.gr

Σε ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι είχε ένα «καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα» με τον Ρώσο πρόεδρο. Ωστόσο ο Τραμπ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για την επικοινωνία. «Μόλις είχα ένα καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα με τον πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας πριν από την συνάντησή μου στις 13:00 σήμερα με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική τραπεζαρία του Μαρ-α-Λάγκο. Ο Τύπος έχει προκληθεί», έγραψε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ θα δεχθεί τον Ζελένσκι στις 13:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.