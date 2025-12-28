Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Πούτιν πριν από τη συνάντηση με Ζελένσκι - Real.gr

«Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00, με τον Πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social.
Σε ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι είχε ένα «καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα» με τον Ρώσο πρόεδρο. Ωστόσο ο Τραμπ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για την επικοινωνία. «Μόλις είχα ένα καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα με τον πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας πριν από την συνάντησή μου στις 13:00 σήμερα με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική τραπεζαρία του Μαρ-α-Λάγκο. Ο Τύπος έχει προκληθεί», έγραψε ο Τραμπ.
Ο Τραμπ θα δεχθεί τον Ζελένσκι στις 13:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.