Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν - Συμφωνία για νέα συνάντηση στη Βουδαπέστη - Real.gr

Ολοκληρώθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ολοκληρώθηκε έπειτα από πάνω από 1,5 ώρα η τηλεφωνική συνομιλία που είχαν την Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ, κάνοντας ανάρτηση στο Truth Social, δήλωσε ότι η συνομιλία του με τον Πούτιν ήταν «παραγωγική» και συμφωνήθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των δύο ηγετών στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην ανάρτησή του

«Μόλις ολοκλήρωσα την τηλεφωνική μου συνομιλία με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία ήταν πολύ παραγωγική. Ο Πρόεδρος Πούτιν συνεχάρη εμένα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μεγάλο επίτευγμα της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, κάτι που, όπως είπε, ήταν όνειρο για αιώνες. Πιστεύω πραγματικά ότι η επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις μας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία/Ουκρανία».

«Ο Πρόεδρος Πούτιν ευχαρίστησε την Πρώτη Κυρία, Μελάνια, για την ενασχόλησή της με τα παιδιά. Ήταν πολύ ευγνώμων και είπε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Αφιερώσαμε επίσης πολύ χρόνο συζητώντας για το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών όταν τελειώσει ο πόλεμος με την Ουκρανία», συνεχίζει.

«Στο τέλος της τηλεφωνικής συνομιλίας, συμφωνήσαμε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των συμβούλων υψηλού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα. Οι αρχικές συναντήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα διευθύνονται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με διάφορα άλλα άτομα που θα οριστούν. Ο τόπος της συνάντησης δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε στη συνέχεια σε έναν συμφωνημένο τόπο, στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να θέσουμε τέλος σε αυτόν τον ”άδοξο” πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Ο Πρόεδρος Ζελένσκι και εγώ θα συναντηθούμε αύριο στο Οβάλ Γραφείο, όπου θα συζητήσουμε τη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο Πούτιν και πολλά άλλα θέματα. Πιστεύω ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος με τη σημερινή τηλεφωνική συνομιλία», κατέληξε στην ανάρτηση του.