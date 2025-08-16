Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ζελένσκι μετά τη συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε μια μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια συνομίλησε με ηγέτες του NATO μετά την συνάντησή του κορυφής με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικώς με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Ευρωπαίους ηγέτες για να τους ενημερώσει για τη συνάντησή του στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε παράλληλα σήμερα εκπρόσωπος της Κομισιόν.