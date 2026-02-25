Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ζελένσκι πριν από την επανάληψη των συνομιλών στη Γενεύη - Real.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σήμερα, Τετάρη, παραμονή της επανάληψης των συνομιλιών στη Γενεύη μεταξύ του Ουκρανού διαπραγματευτή Ρούστεμ Ουμέροφ και των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας αποσκοπούν στο να προετοιμάσουν νέες τριμερείς διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, τον Μάρτιο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, σε συνομιλία του με δημοσιογράφους μέσω του ⁠WhatsApp, δήλωσε ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συζητήσουν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στην Γενεύη το «πακέτο ευημερίας» και το θέμα της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.

Εν τω μετξύ, η Ρωσία πραγματοποίησε επιθέσεις σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και παραγωγής φυσικού αερίου της Ουκρανίας στις περιοχές του Χαρκόβου και Τσερνίχιφ για δεύτερη κατά σειρά ημέρα, ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, η κρατική ενεργειακή εταιρείας Naftogaz.

Η Nafotgaz αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές , αλλά δεν παρουσίασε περισσότερες λεπτομέρειες.