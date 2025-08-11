Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι-Μόντι - Υπερ της λήξης του πολέμου στην Ουκρανία τάσσεται ο Ινδός πρωθυπουργός - Real.gr

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δήλωσε σήμερα πως τάσσεται υπέρ μιας «ειρηνικής και ταχείας» λήξης του πολέμου στην Ουκρανία, έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αυτή η συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών έλαβε χώρα πριν από τη Σύνοδο μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ, που προβλέπεται να διεξαχθεί την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Ακολουθεί επίσης την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη εβδομάδα ο Μόντι με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ινδός πρωθυπουργός απηύθυνε έκκληση για μια «ειρηνική» διευθέτηση του πολέμου.

Το Νέο Δελχί διατηρεί πολύχρονες σχέσεις με τη Μόσχα, οι οποίες συνεχίζονται παρά τις προσπάθειες της Ινδίας να σφυρηλατήσει στενότερες συμμαχίες ασφαλείας με τις ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής ισορροπιών, η ινδική κυβέρνηση απέφυγε να καταδικάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και προσφέρθηκε ως ενδιάμεσος στο πλαίσιο των προσπαθειών επίτευξης της ειρήνης.

«Επανέλαβα τη σταθερή πρόταση της Ινδίας σχετικά με την ανάγκη μιας ταχείας και ειρηνικής διευθέτησης της σύρραξης», επισήμανε ο Μόντι σε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τη συνομιλία του με τον Ζελένσκι.

«Η Ινδία παραμένει αποφασισμένη να προσφέρει κάθε πιθανή βοήθεια προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως και να ενισχύσει περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις της με την Ουκρανία», συμπλήρωσε ο ίδιος.

