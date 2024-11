Τηλεφωνική συνομιλία Σολτς-Πούτιν - Τι είπαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο καγκελάριος είχε το τελευταίο διάστημα κατ´επανάληψη αφήσει να εννοηθεί ότι επίκειτο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο. «Θα γίνει την κατάλληλη στιγμή», δήλωσε σε συνέντευξή του την περασμένη Κυριακή στο ARD, διευκρινίζοντας ότι θα προηγείτο συνεννόηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τι λέει το Κρεμλίνο για τη συνομιλία

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να εξετάσει ενεργειακές συμφωνίες εάν το Βερολίνο ενδιαφέρεται, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, κατά την πρώτη τους τηλεφωνική συνομιλία από τον Δεκέμβριο του 2022.

Στην ανακοίνωση του αναφέρει ότι οι δύο άνδρες είχαν μια «λεπτομερή και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων» για την Ουκρανία και ότι ο Πούτιν εξέθεσε την ίδια θέση που έχει δηλώσει εδώ και μήνες: οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να καλύπτει τα συμφέροντα ασφαλείας της Μόσχας και να βασίζεται στις «νέες εδαφικές πραγματικότητες» - μια αναφορά στο γεγονός ότι τα ρωσικά στρατεύματα ελέγχουν το ένα πέμπτο της χώρας.

Ο Πούτιν μίλησε επίσης για «πρωτοφανή υποβάθμιση» των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, για την οποία κατηγόρησε τις μη φιλικές ενέργειες της Γερμανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Τονίστηκε ότι η Ρωσία πάντα εκπληρώνει αυστηρά τις συμβατικές και συμβατικές της υποχρεώσεις στον ενεργειακό τομέα και είναι έτοιμη για αμοιβαία επωφελή συνεργασία, εάν η γερμανική πλευρά δείξει ενδιαφέρον γι' αυτό».

Όσον αφορά την Ουκρανία, το Κρεμλίνο αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι η στάση του Πούτιν ήταν αυτή που είχε δηλώσει τον Ιούνιο, όταν είπε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει εάν το Κίεβο εγκατέλειπε τις φιλοδοξίες του στο ΝΑΤΟ και παρέδιδε το σύνολο τεσσάρων περιοχών που διεκδικεί η Ρωσία. Η Ουκρανία απέρριψε αυτούς τους όρους ως ισοδύναμους με παράδοση.

«Οι πιθανές συμφωνίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα της ασφάλειας, να εκκινούν από τις νέες εδαφικές πραγματικότητες και, κυρίως, να εξαλείφουν τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης», αναφέρει το Κρεμλίνο στην ανακοίνωση του.

O εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, αναφερθείς αργότερα στην τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών, είπε ότι έδειξε βαθιές διαφωνίες για την Ουκρανία, αλλά το γεγονός ότι μίλησαν ήταν εξαιρετικά θετικό.

«Υπήρξαν αρκετά λεπτομερείς συζητήσεις, πρώτα απ' όλα για το ουκρανικό θέμα, ειλικρινείς συζητήσεις... Αλλά, φυσικά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάποια σύμπτωση απόψεων εδώ.. υπάρχουν αρκετά βαθιές διαφωνίες, αλλά το ίδιο το γεγονός του διαλόγου είναι εξαιρετικά θετικό».», δήλωσε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης.

Ζελένσκι προς Σολτς: «Μην μιλήσετε με τον Πούτιν»

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς να μην μιλήσει τηλεφωνικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή, λέγοντας ότι αυτό θα μείωνε την απομόνωση του Ρώσου ηγέτη και θα συνέχιζε τον πόλεμο, δήλωσε πηγή στο προεδρικό γραφείο της Ουκρανίας.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι ο Σολτς κάλεσε τον Πούτιν να ξεκινήσει συνομιλίες με το Κίεβο που θα ανοίξουν το δρόμο για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη», καθώς οι ηγέτες πραγματοποίησαν την πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία από τον Δεκέμβριο του 2022, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται.

Η πηγή στο Κίεβο δήλωσε στο Reuters ότι ο Σολτς, στενός σύμμαχος της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία, ενημέρωσε εκ των προτέρων τον Ζελένσκι για τα σχέδιά του να μιλήσει με τον Ρώσο ηγέτη.

«Ο καγκελάριος είπε στον πρόεδρό μας ότι σκοπεύει να μιλήσει με τον Πούτιν. Ο πρόεδρος είπε ότι αυτό θα βοηθήσει μόνο τον Πούτιν μειώνοντας την απομόνωσή του. «Ο Πούτιν δεν θέλει πραγματική ειρήνη, θέλει ένα διάλειμμα», δήλωσε η πηγή.

«Η συζήτηση μαζί του θα επιτρέψει στον Πούτιν να αλλάξει το σκηνικό και να συνεχίσει τον πόλεμο. Δεν θα φέρει ειρήνη, επειδή ο Πούτιν θα επαναλάβει απλώς τα ψέματα που λέει εδώ και χρόνια, κάνοντας να φαίνεται ότι δεν είναι πλέον απομονωμένος», δήλωσε η πηγή.

Τουσκ: Ικανοποίηση που ο Σολτς είπε στον Πούτιν ότι δεν θα γίνει «τίποτα για την Ουκρανία, χωρίς την Ουκρανία»

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας εξέφρασε την ικανοποίησή του που ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς είπε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας, πως τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της χώρας αυτής που έχει ξεκληριστεί από τον πόλεμο.

«Έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον καγκελάριο Σολτς ο οποίος με ενημέρωσε για τη συνομιλία του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Χάρηκα που άκουσα ότι ο καγκελάριος όχι μόνο καταδίκασε απερίφραστα τη ρωσική επιθετικότητα αλλά και ότι επανέλαβε την πολωνική θέση: τίποτε για την Ουκρανία, χωρίς την Ουκρανία», έγραψε ο Ντόναλντ Τουσκ στο Χ.

I have just received a call from Chancellor Scholz who gave me an account of his talk with V.Putin. I was satisfied to hear that he not only condemned the Russian aggression, but he also reiterated the Polish position: „Nothing about Ukraine without Ukraine”.