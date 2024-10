Time: Το εξώφυλλο για την εξόντωση του Γιαχία Σινουάρ

Δείτε το εξώφυλλο:

Ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, αρχιτέκτονας των επιδρομών της οργάνωσης τον Οκτώβριο του 2023 στο νότιο Ισραήλ που έγιναν η πλέον αιματηρή ημέρα στην ιστορία της χώρας, σκοτώθηκε στη μάχη, δήλωσε σήμερα ο Χαλίλ Αλ-Χάγια, δεύτερος στην ιεραρχία της Χαμάς στη Γάζας και βασικός διαπραγματευτής της οργάνωσης.

«Θρηνούμε τον θάνατο του μεγάλου ηγέτη, του μάρτυρα αδελφού, Γιαχία Σινουάρ, Αμπού Ιμπραχίμ», δήλωσε ο Χαλίλ Αλ-Χάγια, αξιωματούχος της Χαμάς με έδρα το Κατάρ, σε βίντεο που μεταδόθηκε στο Al Jazeera.

Σημειώνεται ότι ο Σινουάρ ήταν γνωστός και ως Αμπού Ιμπραχίμ. Ο Χαλίλ Αλ-Χάγια τόνισε ότι ο θάνατος του Σινουάρ απλώς θα «ενδυναμώσει» την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση και την αντίστασή της.

Παράλληλα δήλωσε ότι οι Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας δεν θα επιστρέψουν μέχρι να σταματήσει η «επιθετικότητα» στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα και να αποσυρθούν οι ισραηλινές δυνάμεις.

