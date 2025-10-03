Times of Israel: Η Χαμάς αναμένεται να απαντήσει θετικά στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα - Οι αλλαγές που ζητεί - Real.gr

Η Χαμάς θα απαντήσει «θετικά» στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ζητώντας ωστόσο μια σειρά αλλαγών, αναφέρουν οι Times of Israel, επικαλούμενοι πηγή που λέει ότι η απάντηση μπορεί να έρθει σε λίγες ώρες.

Η πηγή των Times of Israel είπε ότι Άραβες μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία έχουν παραγωγικές συνομιλίες με ηγέτες της Χαμάς στη Ντόχα σχετικά με το σχέδιο, το οποίο αποκάλυψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ τη Δευτέρα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου αποδέχτηκε την πρόταση και οι αραβικές χώρες έχουν επαινέσει τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον.

Οπως αναφέρει η πηγή, οι τροποποιήσεις που ζητάει η Χαμάς θα αποβλέπουν στο να μετριάσουν κάποιους όρους της πρότασης, που είχε προσθέσει την τελευταία στιγμή ο Νετανιάχου αναφορικά με την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και τον αφοπλισμό της Παλαιστινιακής ισλαμιστικής εξτρεμιστικής οργάνωσης.

Ο Νετανιάχου κατάφερε να εξασφαλίσει αλλαγές που επιβραδύνουν και περιορίζουν την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και αυστηροποιούν τις απαιτήσεις αναφορικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση του πολιορκούμενου Παλαιστινιακού θυλάκου.

Η αμερικανική πρόταση απαιτεί να απελευθερώσει η Χαμάς εντός 72 ωρών όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατά, να αφοπλιστεί και να μην έχει κανένα μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, ενώ θα τερματιστεί ο πόλεμος και ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί σταδιακά από τον θύλακο και θα τον αντικαταστήσει μια διεθνής δύναμη.

Ο Τραμπ διεμήνυσε την Τρίτη στη Χαμάς ότι τής δίνει προθεσμία τριών ή τεσσάρων ημερών για να απαντήσει και ότι υπάρχει μικρό περιθώριο για πρόσθετες διαπραγματεύσεις, αν και είναι ασαφές κατά πόσον η Ουάσιγκτον θα είναι διατεθειμένη να συζητήσει τις τροποποιήσεις που ζητάει η Χαμάς.

Το BBC ανέφερε την Πέμπτη ότι ο de facto ηγέτης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας υπέδειξε στους μεσολαβητές ότι αντιτίθεται στο σχέδιο Τραμπ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του βρετανικού δικτύου, που δεν ανέφερε πηγές, ο Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, πρώην διοικητής της Ταξιαρχίας της Πόλης της Γάζας, πιστεύει ότι το σχέδιο καταστρώθηκε με στόχο την εξάλειψη της Χαμάς, ανεξάρτητα από το αν αυτή το υποστηρίζει ή όχι και ως εκ τούτου είναι έτοιμος να συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ισραήλ. Η Χαμάς φέρεται μάλιστα να έχει μεταφέρει τις ανησυχίες της στους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου κι ότι η επίσημη απάντηση θα δοθεί μόνο μετά από διαβουλεύσεις με άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις.

Η πηγή που έχει γνώση των διαπραγματεύσεων δήλωσε στους Times of Israel ότι το Κατάρ, βασικός μεσολαβητής σε προηγούμενες συνομιλίες για την εκεχειρία, έχει έρθει σε επαφή με τις ΗΠΑ σχετικά με την τροποποίηση τμημάτων του σχεδίου.