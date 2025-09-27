Times of Israel: Το αμερικανικό σχέδιο 21 σημείων για τη Γάζα - Τι προβλέπει - Real.gr

To αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, με επίκεντρο την αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής, τη μαζική ανθρωπιστική στήριξη και – για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα – τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους ως μακροπρόθεσμο πολιτικό στόχο, φέρνει στο φως απόρρητο έγγραφο που αποκαλύφθηκε από τους Times of Israel.

Το σχέδιο φέρει την υπογραφή του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, ενώ συνέβαλαν επίσης ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ. Παρουσιάστηκε σε επιλεγμένες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες στο περιθώριο της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το σχέδιο αυτό σηματοδοτεί εντυπωσιακή αλλαγή πολιτικής σε σχέση με προηγούμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο «μεταφοράς» του πληθυσμού της Γάζας. Αντίθετα, τώρα προτείνεται η παραμονή των Παλαιστινίων, η σταδιακή ανοικοδόμηση της περιοχής και η εγκαθίδρυση πολιτικής λύσης, με φόντο την αναμόρφωση της Παλαιστινιακής Αρχής και την πιθανότητα αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι διαπραγματεύσεις έχουν ήδη ξεκινήσει εδώ και μέρες και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της περιοχής να είναι ενήμερα και να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία.

Τα 21 σημεία του σχεδίου

-Αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και αποριζοσπαστικοποίηση του πληθυσμού.

-Σαφής στόχος: η Γάζα να μη συνιστά πλέον απειλή για τους γείτονές της.

-Τερματισμός των εχθροπραξιών με σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού.

-Απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων εντός 48 ωρών από την αποδοχή της συμφωνίας.

-Ανταλλαγή: Απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων και επιστροφή των σορών.

-Προβλέπεται αμνηστία για μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται στην ειρηνική μετάβαση — ασφαλής αποχώρηση για όποιον το επιθυμεί.

-Μαζική ανθρωπιστική βοήθεια: τουλάχιστον 600 φορτηγά την ημέρα, με έμφαση στην υποδομή.

-Η βοήθεια θα διανέμεται χωρίς παρέμβαση του Ισραήλ ή της Χαμάς, υπό την εποπτεία ΟΗΕ και Ερυθράς Ημισελήνου.

-Προσωρινή διοίκηση από Παλαιστίνιους τεχνοκράτες, υπό διεθνή εποπτεία.

-Εκπόνηση οικονομικού σχεδίου ανασυγκρότησης, με επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας.

-Δημιουργία οικονομικής ζώνης με μειωμένους δασμούς και προτιμησιακή πρόσβαση σε αγορές.

-Ενθάρρυνση παραμονής των κατοίκων στη Γάζα — δυνατότητα επιστροφής όσων έφυγαν.

-Πλήρης απαγόρευση ανάμειξης της Χαμάς στη μελλοντική διακυβέρνηση.

-Καταστροφή όλων των στρατιωτικών υποδομών της Χαμάς (τούνελ, αποθήκες, όπλα).

-Παροχή περιφερειακών εγγυήσεων ασφαλείας ώστε να διατηρηθεί η ειρήνη.

-Ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, που θα εκπαιδεύει παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας.

-Δέσμευση του Ισραήλ να μην προσαρτήσει τη Γάζα — παραχώρηση της περιοχής σταδιακά στη διεθνή δύναμη.

-Μερική εφαρμογή του σχεδίου ακόμη και αν η Χαμάς αρνηθεί, σε περιοχές που θα εκκενωθούν.

-Δέσμευση του Ισραήλ να μην πλήξει το Κατάρ, αναγνωρίζοντας τον ρόλο του στη διαμεσολάβηση.

-Διαδικασία αποριζοσπαστικοποίησης του πληθυσμού μέσω διαθρησκειακού διαλόγου και αλλαγής αφηγήματος.

-Ίδρυση πολιτικού διαλόγου ΗΠΑ – Ισραήλ – Παλαιστινίων για μακροπρόθεσμη συνύπαρξη.

Τι σηματοδοτεί το σχέδιο

Αν και πρόκειται για ανεπίσημη πρόταση και όχι για συμφωνία, το σχέδιο των ΗΠΑ φαίνεται να βρίσκει δίαυλο επικοινωνίας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ και της Χαμάς. Παράλληλα, φέρνει στο προσκήνιο ένα νέο αφήγημα: όχι μόνο για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά και για την επαναδιαπραγμάτευση του μέλλοντος της Γάζας, εντός ενός ευρύτερου περιφερειακού πλαισίου.