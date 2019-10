Τίμησαν τη μνήμη του Κασόγκι ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του - Αναμνηστική στήλη έξω από το προξενείο της Σ. Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η CIA και μια εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ επιρρίπτουν ευθύνες για την υπόθεση αυτή στον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος αρνείται ότι διέταξε τη δολοφονία. Ο Κασόγκι είχε στραφεί εναντίον του καθεστώτος του Ριάντ.

Ο Τζεφ Μπέζος, ο ιδρυτής της Amazon και πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, συμμετείχε στην τελετή αυτή μαζί με τον πρόεδρο-γενικό διευθυντή της εφημερίδας, τον Φρεντ Ράιαν, στο πλευρό της αρραβωνιαστικιάς του Κασόγκι, της Χατιτζέ Τσενγκίζ. Παρούσα ήταν και η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, Ανιές Καλαμάρ.

Φίλοι του Τζαμάλ Κασόγκι και εκπρόσωποι πολλών μη κυβερνητικών οργανώσεων τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.

It's been a year since journalist Jamal Khashoggi was killed inside the Saudi Arabian consulate in Istanbul. pic.twitter.com/Ow99Sqx3FK