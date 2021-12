Από τότε που έγινε γνωστός με την υποψήφια για Oscar ερμηνεία του στο «Call Me By Your Name» και μετά από την μεγάλη επιτυχία του «Dune», ο πάντα fashion forward, Timothée Chalamet δεν εντυπωσιάζει μόνο με την ερμηνεία του στη μεγάλη οθόνη, αλλά και με τις εμφανίσεις του στο κόκκινο χαλί.