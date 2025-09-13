Την επόμενη εβδομάδα οι πρώτες επιστροφές μεταναστών ανάμεσα στην Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο - Real.gr

Οι πρώτες επιστροφές μεταναστών ανάμεσα στην Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο της διμερούς μεταναστευτικής συμφωνίας που συνομολογήθηκε τον Ιούλιο με βάση την αρχή «'ένας για κάθε έναν» θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές.

Οι πρώτες επιστροφές μεταναστών από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Γαλλία θα πραγματοποιηθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και θα χρησιμοποιηθεί γι΄αυτό μόνο το αεροδρόμιο του Ρουασί, έγινε γνωστό από πηγές του αεροδρομίου.

Από την άλλη πλευρά, οι πρώτες αναχωρήσεις από την Γαλλία θα πραγματοποιηθούν το επόμενο Σάββατο, σύμφωνα με πηγές του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών.

Στην Βρετανία, από το υπουργείο Εσωτερικών έγινε γνωστό ότι «οι πρώτες επιστροφές είναι επικείμενες». «Η προστασία των βρετανικών συνόρων αποτελεί προτεραιότητά μας», δήλωσε στο AFP πηγή του βρετανικού υπουργείου.

Από το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι «αυτό δεν αφορά προς το παρόν παρά μικρό αριθμό προσώπων».«Μπορούμε να διακόψουμε την εφαρμογή αν δεν υπάρχει συμφωνία», δήλωσε πηγή του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών επιμένοντας στον «πειραματικό χαρακτήρα της συμφωνίας αυτής».

Η γαλλοβρετανική συμφωνία της 10ης Ιουλίου προβλέπει την επιστροφή στην Γαλλία μεταναστών που έφθασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της Μάγχης με μικρά σκάφη που απέπλευσαν από τις γαλλικές ακτές.

Για κάθε μετανάστη που θα επιστρέφει στην Γαλλία, το Λονδίνο έχει δεσμευθεί να δεχθεί ένα άτομο που βρίσκεται στην Γαλλία και έχει κάνει σχετικό online αίτημα σε πλατφόρμα.

Στόχος αυτής της συμφωνίας-πιλότου είναι η αποθάρρυνση των μεταναστών να αποπειρώνται τον διάπλου της Μάγχης, από την μία πλευρά ανοίγοντας τον δρόμο για νόμιμη είσοδο ατόμων από την Γαλλία που θέλουν να μεταβούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και από την άλλη πλευρά προβλέποντας την επιστροφή στην Γαλλία μεταναστών που κατόρθωσαν να διασχίσουν στο Στενό και να φθάσουν στο βρετανικό έδαφος, σύμφωνα με το σχετικό γαλλικό προεδρικό διάταγμα.