Την κατάληψη ενός ρωσικού τάνκερ «φάντασμα» με ψεύτικη σημαία ανακοίνωσε ο Μακρόν - Real.gr

Την κατάληψη ενός ρωσικού τάνκερ «φάντασμα» με ψεύτικη σημαία ανακοίνωσε ο Μακρόν
Την κατάληψη ενός ρωσικού τάνκερ «φάντασμα» με ψεύτικη σημαία ανακοίνωσε ο Μακρόν –

18:45, 22/01/2026
Την κατάληψη ενός ρωσικού τάνκερ «φάντασμα» με ψεύτικη σημαία ανακοίνωσε ο Μακρόν –

Με ανάρτησή του στο Χ, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε την κατάληψη ενός ρωσικού τάνκερ «φάντασμα» με ψεύτικη σημαία από το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό.

 

 

 

Ο Γάλλος ναυτιλιακός νομάρχης Μεσογείου δήλωσε οτι η «ενέργεια πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους συμμάχους μας, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου», η οποία έλαβε χώρα «στην ανοιχτή θάλασσα» μεταξύ Ισπανίας και Βόρειας Αφρικής, επί του «εμπορευματικού δεξαμενόπλοιου Grinch που προέρχεται από το Μούρμανσκ» λιμάνι της Αρκτικής στη Θάλασσα του Μπάρεντς.

Η επιχείρηση «στόχευε στην επαλήθευση της εθνικότητας του πλοίου» του οποίου «η εξέταση των εγγράφων επιβεβαίωσε αμφιβολίες σχετικά με την κανονικότητα της σημαίας που υψωνόταν», η οποία οδήγησε στη κινητοποίηση του εισαγγελέα στη Μασσαλία, σύμφωνα με την ναυτιλιακή περιφέρεια.

 


Το πλοίο «συνοδεύεται επί του παρόντος από το Γαλλικό Ναυτικό σε σημείο αγκυροβόλησης για περαιτέρω ελέγχους».

Η είδηση ανακοινώθηκε και από τους Times στο Λονδίνο με τον τίτλο: «Το Ηνωμένο Βασίλειο βοηθά τη Γαλλία να καταλάβει πετρελαιοφόρο πλοίο με ρωσικές συνδέσεις στη Μεσόγειο».

Στο άρθρο αναφέρεται πως οι δυνάμεις κατέβηκαν στο Grinch από ελικόπτερα σε αποστολή του γαλλικού ναυτικού «που διεξήχθη σε συνεργασία με τους συμμάχους μας».

Ο Ζελένσκι χαιρετίζει την αναχαίτιση από τη Γαλλία ρωσικού δεξαμενοπλοίου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε σήμερα την αναχαίτιση ρωσικού δεξαμενοπλοίου που πραγματοποίησε σήμερα στη Μεσόγειο το γαλλικό πολεμικό ναυτικό, λέγοντας ότι η δράση αυτή είναι «ακριβώς το είδος της λύσης που απαιτείται» για να σταματήσει η Ρωσία να χρηματοδοτεί τον πόλεμο από τα έσοδα που έχει από τις πωλήσεις πετρελαίου.

«Τα πλοία πρέπει να κατάσχονται. Δεν θα ήταν λοιπόν δίκαιο να κατασχεθεί και να πωληθεί το πετρέλαιο που μεταφέρουν αυτά τα δεξαμενόπλοια;» έγραψε διερωτώμενος ο Ουκρανός πρόεδρος στο X.

 

 

 

