Την οργή τους εκφράζουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για τον θάνατο ενός νοσηλευτή τους από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή - Real.gr

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δήλωσαν σήμερα σοκαρισμένοι από τον θάνατο ενός εκ των νοσηλευτών τους, ο οποίος υπέκυψε χθες στα τραύματα που του προκάλεσαν θραύσματα, έπειτα από μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά στη σκηνή του, πέντε ημέρες νωρίτερα.

Ο νοσηλευτής, Χουσέιν Αλνατζάρ, ήταν πατέρας τριών παιδιών και εργαζόταν στην ιατρική κλινική της διεθνούς οργάνωσης στην Ντέιρ αλ Μπάλα και τη Χαν Γιούνις από πέρυσι τον Ιανουάριο. Η νύφη του και ο ανιψιός του τραυματίστηκαν στον ίδιο βομβαρδισμό. Πρόκειται για τον δέκατο τρίτο υγειονομικό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα που σκοτώνεται από την έναρξη του πολέμου.

«Είμαστε αγανακτισμένοι καθώς η στρατιωτική βία συνεχίζει να σκοτώνει τους Παλαιστίνιους συναδέλφους μας», ανέφερε η οργάνωση σε μια ανακοίνωση.

Τουλάχιστον 540 εργαζόμενοι παροχής βοήθειας έχουν σκοτωθεί στις ισραηλινές επιχειρήσεις που διαρκούν σχεδόν δύο χρόνια εναντίον της Χαμάς, οι οποίες ξεκίνησαν μετά τις φονικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου από μέλη της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Γραφείου για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένως αρνηθεί πως στοχοθετεί εργαζόμενους οργανώσεων αρωγής και λέει πως βάζει στο στόχαστρό του μέλη της Χαμάς και υποδομές της στον θύλακα.

Σήμερα, ο απολογισμός των νεκρών Παλαιστινίων από τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς ξεπέρασε τους 65.000, σύμφωνα με τοπικές υγειονομικές αρχές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ