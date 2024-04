Την ακύρωση του «Συνεδρίου για την Παλαιστίνη» ανακοίνωσαν οι Αρχές του Βερολίνου - Θα μιλούσε και ο Βαρουφάκης - ΒΙΝΤΕΟ

Το «Συνέδριο για την Παλαιστίνη» είχε προκαλέσει ήδη έντονη αντιπαράθεση, καθώς οι γερμανικές αρχές θεωρούν ότι διοργανώνεται από «μέλη του εχθρικού προς το Ισραήλ κινήματος μποϊκοτάζ BDS, μέλη ακροαριστερών ομάδων και σεκτών», ενώ ομοσπονδία και κρατίδιο είχαν προειδοποιήσει για «συνεπή δράση, εάν σε αυτή τη συνάντηση προκύψουν αντισημιτικές δηλώσεις ή εγκλήματα».

#Berlin 12.04.24 - Today the Palestine Congress was stormed by the police and banned after two hours from the start. For tomorrow, Saturday, a protest march is expected to take place at 14hs from Neptunbrunnen. #B1204 #Palaestinakongress pic.twitter.com/qHLpSIHc7O

Χθες το βράδυ και ενώ στους συνέδρους απευθυνόταν με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Σαλμάν Αμπού Σίτα, ο οποίος έγραψε πρόσφατα στο προσωπικό του ιστολόγιο ότι εάν ήταν νεότερος (σ.σ. είναι 86 ετών), θα συμμετείχε στην επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, περίπου 250 αστυνομικοί μπήκαν στο κτίριο του συνεδρίου και ζήτησαν από τους παρευρισκόμενους να αποχωρήσουν. Προηγουμένως η αστυνομία είχε διακόψει την παροχή ρεύματος στον χώρο.

"Now it's actually getting dangerous." Watch activist Salah Said report from the Palestine Congress where police have stormed the speakers' stage and shut off the electricity.

Police descended on the congress stage as a pre-recorded speech by founder of the Palestine Land… pic.twitter.com/fYz3WVGyyi