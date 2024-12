Την πρώην σύντροφο του γιου του, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επέλεξε ο Τραμπ για Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα

“Για πολλά χρόνια η Κίμπερλι έχει υπάρξει στενή φίλη και σύμμαχος,” ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Τραμπ. “Η μεγάλη της εμπειρία και οι ικανότητές της στα νομικά, στα μέσα ενημέρωσης και στην πολιτική, σε συνδυασμό με το κοφτερό μυαλό της την καθιστούν εξαιρετικά κατάλληλη να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ και να διαφυλάξει τα συμφέροντά τους στο εξωτερικό.”.

Ο επίσημος διορισμός της Γκίλφοϊλ θα χρειαστεί την έγκριση από την ολομέλεια της Γερουσίας, σημειώνει το CBS News.

Μετά τις επίσημες ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ η Γκίλφοϊλ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Με μεγάλη μου τιμή αποδέχομαι την επιλογή του Προέδρου Τραμπ για να υπηρετήσω ως η επόμενη Πρέσβυς στην Ελλάδα και ανυπομονώ να κερδίσω την υποστήριξη της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Η ιστορική νίκη του Προέδρου Τραμπ φέρνει ελπίδα και αισιοδοξία στον αμερικανικό λαό και στους συμμάχους που αγαπούν την ελευθερία σε όλο τον κόσμο.

Οι δημοκρατικές αξίες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ήταν αυτές που βοήθησαν στη διαμόρφωση της ίδρυσης της Αμερικής.

Και τώρα, έχουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε αυτή την ιστορία φέρνοντας καλύτερες μέρες εδώ στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό.

Ως Πρέσβειρα, ανυπομονώ να υλοποιήσω την ατζέντα του Τραμπ, να υποστηρίξω τους Έλληνες συμμάχους μας και να εγκαινιάσω μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας.»

I’m honored to accept President Trump’s nomination to serve as the next Ambassador to Greece and I look forward to earning the support of the U.S. Senate.

President Trump’s historic victory is bringing hope and optimism to the American people and to freedom-loving allies across… pic.twitter.com/ThyyDwOTNk