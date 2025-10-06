Quantcast
Tina Turner: Πέθανε ο γιος της Ike Turner Jr. στα 67, μία ημέρα μετά τα γενέθλιά του - Real.gr
12:45, 06/10/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η υγεία του είχε επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιακά προβλήματα.

