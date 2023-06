Titan: Μάχη με τον χρόνο για να εντοπιστεί το βαθυσκάφος - Εξαντλήθηκαν τα αποθέματα οξυγόνου - Βίντεο

Το υποβρύχιο πιθανώς βρίσκεται σε εξαιρετικά βαθιά νερά, καθώς είναι ικανό να φτάσει σε βάθος 4.000 μέτρων επιλέχθηκε ακριβώς για αυτό, καθώς το ναυάγιο του Τιτανικού βρίσκεται στα 3.800 μέτρα.

Τα ηχητικά σήματα και το GPS δεν μπορούν να ταξιδέψουν μέσα στο νερό, επομένως χρησιμοποιούνται τηλεχειριζόμενα οχήματα για την αναζήτηση.

Το γαλλικό ρομπότ Victor 6000 είναι ικανό να φτάσει στον πυθμένα του Ατλαντικού και να μεταδώσει εικόνες στην επιφάνεια καθώς και να πραγματοποιήσει εξαιρετικά ευαίσθητους ελιγμούς όπως το κόψιμο ή την αφαίρεση συντριμμιών. Tο ρομπότ, του γαλλικού ινστιτούτου Ifremer έχει την δυνατότητα κατάδυσης στα 6.000 μέτρα.

Το ερευνητικό σκάφος Atalante χρησιμοποιεί για πρώτη φορά ηχητικό σύστημα για τη χαρτογράφηση του βυθού, προκειμένου η έρευνα να είναι πιο στοχευμένη.

«Μάχη» και με το ψύχος

Οι εμπλεκόμενοι στην έρευνα αξιωματούχοι πιστεύουν ότι τα πέντε άτομα στο πλοίο έχουν «περιορισμένες μερίδες» φαγητού και νερού.

Ο πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Ντέιβιντ Μαρκέτ, ο οποίος διοικούσε υποβρύχιο, είπε στο CNN ότι το παγωμένο νερό σε αυτό το βάθος κάνει την κατάσταση χειρότερη. «Υπάρχει παγετός στο εσωτερικό των τμημάτων του υποβρυχίου. Είναι όλοι μαζεμένοι προσπαθώντας να διατηρήσουν τη θερμότητα του σώματός τους. Το οξυγόνο εξαντλείται και εκπνέουν διοξείδιο του άνθρακα» είπε.

