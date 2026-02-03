Το 60% των Δανών θεωρούν τις ΗΠΑ αντίπαλο - Λιγότερο από το ένα πέμπτο θεωρούν την Ουάσινγκτον σύμμαχο - Real.gr

Λιγότερο από το ένα πέμπτο των Δανών συνεχίζουν να θεωρούν τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμμαχο της Δανίας, έναντι 60% που τις θεωρούν αντίπαλο, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο DR.

Η Κοπεγχάγη έχει υπάρξει ένας από τους πιο ένθερμους συμμάχους της Ουάσινγκτον. Οι αρχές της Δανίας συνεχίζουν να περιγράφουν τις ΗΠΑ ως τον «κοντινότερο σύμμαχο». Ομως οι φιλοδοξίες του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην Γροιλανδία ανέβασε την ένταση τις τελευταίες εβδομάδες.

Μόνο το 17% των Δανών απάντησε «σύμμαχο» στην ερώτηση αν θεωρούν τις Ηνωμένες Πολιτείες «σύμμαχο ή αντίπαλο».

Μεταξύ των υπολοίπων, το 60% θεωρούν τις ΗΠΑ «αντίπαλο», το 20% απάντησαν «δεν γνωρίζω» και το 3% δεν θέλησαν να απαντήσουν.

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ δήλωσε ότι εγκαταλείπει το σχέδιο απόκτησης της Γροιλανδίας, αυτόνομου εδάφους που ανήκει στην Δανία, μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ομως οι απειλές του βύθισαν την διατλαντική συμμαχία στην βαθύτερη κρίση της εδώ και δεκαετίες.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε 1.053 Δανούς άνω των 18 ετών κατά το διάστημα 21-28 Ιανουαρίου.

Στις 17 Ιανουαρίου, χιλιάδες Δανοί διαδήλωσαν στο κέντρο της Κοπεγχάγης κάνοντας πορεία μέχρι την αμερικανική πρεσβεία για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις βλέψεις του Τραμπ.

Το Σάββατο, τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι πραγματοποίησαν νέα πορεία στην αμερικανική πρεσβεία σε μία σιωπηλή διαδήλωση που οργανώθηκε από την Ενωση των Παλαιών Πολεμιστών της Δανίας για να διαμαρτυρηθούν για τις δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ υποτιμώντας τον ρόλο των μη αμερικανικών νατοϊκών δυνάμεων στο Αφγανιστάν.

Κατά την διάρκεια των 20 ετών του πολέμου στο Αφγανιστάν, που πυροδοτήθηκε από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ, σκοτώθηκαν 44 δανοί στρατιώτες, γεγονός που φέρνει την Δανία να έχει καταγράψει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απωλειών στον πόλεμο αυτόν σε σχέση με τον πληθυσμό της.