Quantcast
Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζητεί από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν το 50% των πτήσεων που αναχωρούν την Κυριακή - Real.gr
real player

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζητεί από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν το 50% των πτήσεων που αναχωρούν την Κυριακή

23:00, 20/09/2025
Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζητεί από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν το 50% των πτήσεων που αναχωρούν την Κυριακή

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι οι μισές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν αύριο Κυριακή θα πρέπει να ακυρωθούν λόγω της συνεχιζόμενης αναστάτωσης μετά την κυβερνοεπίθεση σε λογισμικό για το τσεκ-ιν επιβατών που έπληξε αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

“Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν τις μισές πτησεις με προγραμματισμένες αναχωρήσεις την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες ουρές και οι καθυστερημένες ακυρώσεις”, δήλωσε εκπρόσωπος του βελγικού αερολιμένα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved