Quantcast
Το αεροδρόμιο του Βερολίνου παραμένει κλειστό λόγω μαύρου πάγου - Real.gr
real player

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου παραμένει κλειστό λόγω μαύρου πάγου

09:22, 06/02/2026
Το αεροδρόμιο του Βερολίνου παραμένει κλειστό λόγω μαύρου πάγου

Σύνοψη από το

  • Το αεροδρόμιο Βερολίνου / Βρανδεμβούργου παραμένει κλειστό σήμερα το πρωί, καθώς κανένα αεροπλάνο δεν μπορεί να απογειωθεί εξαιτίας μαύρου πάγου και επίμονης παγωμένης βροχής, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.
  • «Εξαιτίας μαύρου πάγου και της παγωμένης βροχής που συνεχίζεται, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν αυτή τη στιγμή απογειώσεις ούτε προσγειώσεις στο αεροδρόμιο του Βερολίνου», δήλωσε η εκπρόσωπος. Οι προσπάθειες των πληρωμάτων εδάφους να ξεπαγώσουν την πίστα στη διάρκεια της νύχτας απέβησαν άκαρπες και οι επιφάνειες είναι σήμερα εξαιρετικά ολισθηρές.
  • Παραμένει ασαφές πότε οι πτήσεις θα μπορέσουν να επαναληφθούν, ενώ οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις στο αεροδρόμιο είχαν ήδη ανασταλεί χθες, Πέμπτη, το βράδυ λόγω του μαύρου πάγου.
Παραμένει ασαφές πότε οι πτήσεις θα μπορέσουν να επαναληφθούν.

Το αεροδρόμιο Βερολίνου / Βρανδεμβούργου παραμένει κλειστό σήμερα το πρωί, καθώς κανένα αεροπλάνο δεν μπορεί να απογειωθεί εξαιτίας μαύρου πάγου και επίμονης παγωμένης βροχής, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

«Εξαιτίας μαύρου πάγου και της παγωμένης βροχής που συνεχίζεται, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν αυτή τη στιγμή απογειώσεις ούτε προσγειώσεις στο αεροδρόμιο του Βερολίνου», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Η ίδια πρόσθεσε πως τα πληρώματα εδάφους του αεροδρομίου κατέβαλαν προσπάθειες στη διάρκεια της νύκτας για να ξεπαγώσουν την πίστα του αεροδρομίου και τους άλλους χώρους του στους οποίους επιχειρούν, χωρίς όμως επιτυχία και οι επιφάνειες είναι σήμερα εξαιρετικά ολισθηρές.

Παραμένει ασαφές πότε οι πτήσεις θα μπορέσουν να επαναληφθούν.

Οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις στο αεροδρόμιο είχαν ήδη ανασταλεί χθες, Πέμπτη, το βράδυ λόγω του μαύρου πάγου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Το δίκτυο Κινέζων κατασκόπων πίσω από τη δράση του σμηνάρχου και οι τέσσερις συλλήψεις στη Γαλλία - Τι ερευνούν οι Αρχές

Το δίκτυο Κινέζων κατασκόπων πίσω από τη δράση του σμηνάρχου και οι τέσσερις συλλήψεις στη Γαλλία - Τι ερευνούν οι Αρχές

09:39 06/02
Γιάννης Παναγόπουλος: Τι ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Οι εταιρείες-«οχήματα» και η απάντηση του προέδρου της ΓΣΕΕ

Γιάννης Παναγόπουλος: Τι ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Οι εταιρείες-«οχήματα» και η απάντηση του προέδρου της ΓΣΕΕ

09:34 06/02
Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Θρήνος για την μητέρα που «χάθηκε» στην άσφαλτο – Πώς έγινε το τροχαίο

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Θρήνος για την μητέρα που «χάθηκε» στην άσφαλτο – Πώς έγινε το τροχαίο

09:16 06/02
Ρωσία: Απόπειρα δολοφονίας κατά του αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ στη Μόσχα

Ρωσία: Απόπειρα δολοφονίας κατά του αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ στη Μόσχα

10:23 06/02
Άκης Πετρετζίκης: Το ατύχημα στα γυρίσματα της εκπομπής του - Η στιγμή που πέφτει από το άλογο

Άκης Πετρετζίκης: Το ατύχημα στα γυρίσματα της εκπομπής του - Η στιγμή που πέφτει από το άλογο

10:41 06/02
Ποια 3 ζώδια θα δεχτούν μια ξαφνική συμπαντική ώθηση την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Ποια 3 ζώδια θα δεχτούν μια ξαφνική συμπαντική ώθηση την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

22:40 05/02
Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο «θρύλος» της νυχτερινής διασκέδασης Λάκης Ραπτάκης

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο «θρύλος» της νυχτερινής διασκέδασης Λάκης Ραπτάκης

23:39 05/02
Αντώνης Καρυστινός: Η σπάνια εξομολόγηση για τη 10χρονη κόρη του – «Ο πόνος μου ήταν να μην ξεχάσω τις στιγμές αυτές»

Αντώνης Καρυστινός: Η σπάνια εξομολόγηση για τη 10χρονη κόρη του – «Ο πόνος μου ήταν να μην ξεχάσω τις στιγμές αυτές»

20:05 04/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved