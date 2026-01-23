Το Άμστερνταμ καταργεί τα υπερμεγέθη ηλεκτρικά ποδήλατα λόγω σοβαρών τραυματισμών πεζών - Real.gr

Το 'Αμστερνταμ, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις ποδηλασίας στην Ευρώπη, σχεδιάζει να απαγορεύσει τα υπερμεγέθη ηλεκτρικά ποδήλατα από το κύριο αστικό ιστό του, μετά την αύξηση των ατυχημάτων λόγω υψηλής ταχύτητας των υπερμεγέθων ηλεκτρικών ποδήλατων και των τραυματισμών που αποδίδονται σε απερίσκεπτους ποδηλάτες.

Η απαγόρευση των ποδηλάτων -τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, μπορούν να κινούνται με ταχύτητα έως και 60 χιλιόμετρα την ώρα στα στενά δρομάκια και μονοπάτια του ‘Αμστερνταμ- ικανοποίησε τους ακτιβιστές για την ασφάλεια, αλλά ενόχλησε ορισμένους ποδηλάτες, οι οποίοι είπαν ότι συγκρούεται με την εικόνα της πόλης, αναφέρει το Reuters.

Η δημοτική σύμβουλος Melanie van der Horst, η οποία πρότεινε πρώτη την κίνηση, είπε ότι είχε κατακλυστεί από παράπονα από πεζούς. Ηλικιωμένοι έχουν δηλώσει ότι ανησυχούν μήπως χτυπηθούν και ορισμένες γυναίκες έχουν αναφέρει ότι δέχτηκαν χτυπήματα από διερχόμενους αναβάτες.

«Βλέπουμε πολλά υπερμεγέθη ηλεκτρικά ποδήλατα να πηγαίνουν με πάνω από 50 ή 60 χιλιόμετρα την ώρα. Λοιπόν, υποτίθεται ότι πρέπει να πηγαίνουν μόνο με 25 χιλιόμετρα την ώρα, οπότε είναι πολύ επικίνδυνο», είπε ο Van der Horst.

Τα υπερμεγέθη ηλεκτρικά ποδήλατα – τα οποία ξεχωρίζουν από τα συνηθισμένα ηλεκτρικά ποδήλατα με τα χοντρά ελαστικά τους, τις μεγάλες μπαταρίες και το βαρύ σκελετό τους – είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους νέους οδηγούς και τους οδηγούς διανομών.

Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους των 800.000 κατοίκων χρησιμοποιούν κάποιο είδος ποδηλάτου καθημερινά στο ‘Αμστερνταμ, μια πόλη φημισμένη για τους ποδηλατόδρομους της.

Τα ηλεκτρικά ποδήλατα ξεπερνούν την ισχύ των πεντάλ. Από όλα τα ποδήλατα που πωλήθηκαν στην Ολλανδία το 2024, το 48% ήταν ηλεκτρικά και ένα άλλο 13% ήταν υπερμεγέθη ηλεκτρικά ποδήλατα, σύμφωνα με την ένωση οχημάτων RAI.

Τον Οκτώβριο, τα ολλανδικά νοσοκομεία διαπίστωσαν ότι άτομα που τραυματίστηκαν από υπερμεγέθη ηλεκτρικά ποδήλατα είχαν 70% περισσότερες πιθανότητες να χρειαστούν επιπλέον ιατρική περίθαλψη σε σχέση με άτομα που τραυματίστηκαν σε συμβατικά ποδήλατα. Περίπου τα μισά ατυχήματα με υπερμεγέθη ηλεκτρικά ποδήλατα αφορούσαν παιδιά ηλικίας 12-15 ετών, σύμφωνα με τα ευρήματα.

Το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει ορίσει ημερομηνία για την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ