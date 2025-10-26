Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του - Real.gr

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός υποστηριζόμενος από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, δήλωσε χθες Σάββατο έτοιμος να ξαναρχίσει να διανέμει ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με μήνυμα εκπροσώπου του με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αδιαφανή χρηματοδότηση επικρίθηκε με σφοδρότητα από τον ΟΗΕ και ανθρωπιστικές ΜΚΟ αφότου άρχισε τη δράση του στον εμπόλεμο παλαιστινιακό θύλακο τον Μάιο.

Οι επιχειρήσεις του σημαδεύτηκαν από τους θανάτους 1.000 και πλέον ανθρώπων κοντά στις εγκαταστάσεις του, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Το GHF ζητήθηκε να αναστείλει τις επιχειρήσεις του κατά τη διάρκεια της φάσης της απελευθέρωσης των ομήρων, η οποία ακόμη συνεχίζεται», ανέφερε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο Τσέιπιν Φέι, εκπρόσωπος του Ιδρύματος.

Η Χαμάς καλείται να επαναπατρίσει 13 λείψανα ομήρων που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα.

«Ενώ η κατάσταση παραμένει ρευστή στο πεδίο, το GHF έλαβε την οδηγία να είναι έτοιμο να ξαναρχίσει τις δραστηριότητές του και, ιδιαίτερα, να μη λάβει κανένα μέτρο που θα το εμπόδιζε να τις επαναλάβει άμεσα».

Ο οργανισμός διαβεβαιώνει πως έχει φορτηγά γεμάτα με ανθρωπιστική βοήθεια και είναι έτοιμος «να ξαναρχίσει την άμεση διανομή βοήθειας στον παλαιστινιακό λαό».

Σχέδιο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που αποτέλεσε τη βάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, προέβλεπε ότι θα εισέρχονταν 600 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια καθημερινά στη Λωρίδα της Γάζας. Όμως την Πέμπτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επισήμανε ότι μέχρι στιγμής δεν εισέρχονται παρά μόνο 200 ως 300.

Το GHF, με έδρα επισήμως τις ΗΠΑ, άρχισε να δραστηριοποιείται στα τέλη του Μαΐου, έπειτα από τρεις μήνες απόλυτου αποκλεισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας από τον ισραηλινό στρατό, παρακάμπτοντας το σύστημα διανομής βοήθειας του ΟΗΕ.

Διατείνεται πως έκτοτε είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο — όμως ο διεθνής οργανισμός και οι περισσότερες άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις απορρίπτουν κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του.

Το GHF διέθετε αρχικά τέσσερα κέντρα διανομής στη Λωρίδα της Γάζας. Το σύστημα του ΟΗΕ που είχε σκοπό να αντικαταστήσει μετρούσε περίπου 400.

Μετά την απελευθέρωση των τελευταίων ζωντανών ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, το GHF είχε αναφέρει στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «μόνο η εγκατάσταση ‘SDS4’», υπό φρούρηση ενόπλων συμβασιούχων του για την ασφαλή διανομή βοήθειας, στη Χαν Γιούνις, «διαλύθηκε».

Τον Αύγουστο, ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ καλούσαν να διαλυθεί αμέσως το GHF, καταγγέλλοντας πως ο τρόπος που δρούσε έδειχνε τον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπιστική βοήθεια μετατρεπόταν «σε αντικείμενο εκμετάλλευσης» για «στρατιωτικούς και γεωπολιτικούς σκοπούς». Ενώ τον Ιούνιο, δεκαπέντε οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόνιζαν πως το Ίδρυμα θα μπορούσε να κατηγορηθεί για συνέργεια σε «εγκλήματα πολέμου».