Το BBC ετοιμάζεται να ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ - Real.gr

Το BBC ετοιμάζεται να ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ
Το BBC ετοιμάζεται να ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ

13:37, 13/11/2025
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το BBC ετοιμάζεται να ζητήσει επίσημα συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ για το επίμαχο ντοκιμαντέρ της εκπομπής «Panorama», στο οποίο φαίνεται πως παραποιήθηκε ομιλία του Αμερικανού προέδρου στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021, όταν οπαδοί του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

Οι δικηγόροι του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου ήδη έχουν συντάξει την απολογητική επιστολή, σήμερα θα κάνουν την τελευταία επεξεργασία της και μέσα στην ημέρα, ή το αργότερο μέχρι αύριο, Παρασκευή, όπως λένε οι πληροφορίες που έρχονται στα δημοσιογραφικά γραφεία του Λονδίνου, θα την στείλουν στον πρόεδρο Τραμπ,

Το μεγάλο ερώτημα είναι τι τελικά θα πράξει ο πρόεδρος των ΗΠΑ από εκεί και πέρα, καθώς χθες εκπρόσωπός του χαρακτήρισε το BBC «αριστερή μηχανή προπαγάνδας» και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω νομικές ενέργειες, ακόμη και αν ο βρετανικός οργανισμός ζητήσει συγγνώμη.

