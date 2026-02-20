To Χ ασκεί έφεση κατά του προστίμου των 120 εκατομμυρίων ευρώ που του επέβαλε η ΕΕ - Real.gr

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Ίλον Μασκ δήλωσε την Παρασκευή (20/2) ότι υπέβαλε έφεση στο ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ κατά προστίμου 120 εκατομμυρίων ευρώ (140 εκατομμύρια δολάρια) που επέβαλε η εκτελεστική επιτροπή της ΕΕ.

«Αυτή η απόφαση της ΕΕ προέκυψε από μια ατελή και επιφανειακή έρευνα», δημοσίευσε στο διαδίκτυο η ομάδα παγκόσμιων κυβερνητικών υποθέσεων του Χ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή — η οποία επέβαλε πρόστιμο στην X τον Δεκέμβριο για παραβίαση των κανόνων της για το ψηφιακό περιεχόμενο — δήλωσε στο AFP ότι γνώριζε την έφεση και «είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την απόφασή της στο δικαστήριο».

Υπενθύμιζεται ότι Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα X για παραβιάσεις διαφάνειας.

Συγκεκριμένα,

Στην πλατφόρμα X επιβλήθηκε πρόστιμο για τρεις παραβάσεις: τον παραπλανητικό σχεδιασμό του «μπλε σήματος επαλήθευσης», όπου οποιοσδήποτε πληρώνει χωρίς ουσιαστική επαλήθευση, εκθέτοντας χρήστες σε απάτες· την έλλειψη διαφάνειας στο αποθετήριο διαφημίσεων, με εμπόδια και ελλιπή στοιχεία· και την αποτυχία παροχής πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα για ερευνητές, μέσω απαγορεύσεων scraping και περιττών φραγμών. Το πρόστιμο βασίστηκε στη σοβαρότητα και στη διάρκεια των παραβάσεων.

«Η εξαπάτηση χρηστών και η απόκρυψη πληροφοριών δεν έχουν θέση στην ΕΕ. Ο DSA αποκαθιστά εμπιστοσύνη», είχε δηλώσει η αρμόδια Επίτροπος, Χέννα Βιρκούνεν.