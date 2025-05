Το... χαστούκι της Μπριζίτ Μακρόν στον Γάλλο πρόεδρο τη στιγμή της άφιξής τους στο Βιετνάμ - Real.gr

Η πόρτα του αεροσκάφους που μετέφερε το Προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στο Ανόι του Βιετνάμ άνοιξε και αποκάλυψε μια... ιδιαίτερη στιγμή ανάμεσα στον Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του Μπριζίτ.

Το προεδρικό αεροπλάνο μόλις είχε προσγειωθεί στο Ανόι του Βιετνάμ και ο Εμανουέλ Μακρόν στεκόταν μπροστά στην πόρτα για να βγει. Ξαφνικά ένα χέρι, αυτό της συζύγου του Μπριζίτ Μακρόν προσγειωνόταν με δύναμη στο πρόσωπό του.

Η εικόνα με πρωταγωνιστές το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας έκανε τον γύρο του κόσμου και έγινε viral…

Αρχικά το Ελιζέ αρνήθηκε ότι οι εικόνες με το χαστούκι είναι αυθεντικές. Ωστόσο, λίγο αργότερα, και μετά τον σάλο που προκάλεσε το βίντεο, αναγκάστηκε να ανασκευάσει.

French President Emmanuel Macron was slapped by his wife during a family dispute that was caught on camera.

The incident occurred shortly after the French presidential plane landed in Vietnam.

What exactly enraged his wife remains unclear. pic.twitter.com/O8bnm4wVMC

