Το χρονικό της σύλληψης του Μαδούρο - Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη - Φωτογραφίες & βίντεο - Real.gr

Προσγειώθηκε τα μεσάνυχτα σε στρατιωτική βάση στη Νέα Υόρκη το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες.

Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου εικονίζει τον Μαδούρο να βγαίνει φρουρούμενος από το αεροσκάφος και κατόπιν να φθάνει στο Μανχάταν με ελικόπτερο. Αναμενόταν να οδηγηθεί στα γραφεία της αμερικανικής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA) και κατόπιν σε φυλακή του Μπρούκλιν, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

First pictures have been released of Former Venezuelan President Nicolás Maduro on arrival earlier tonight at New York Stewart International Airport. pic.twitter.com/is8rjwAGgp — OSINTdefender (@sentdefender) January 4, 2026

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, αναμένεται να προσαχθεί σε ακόμη άγνωστη ημερομηνία ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης.

Υπουργός Δικαιοσύνης ΗΠΑ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Μαδούρο και τη γυναίκα του

Maduro entering the DEA office in New York tonight, whilst also wishing people in the office a ‘Happy New Year’#Venezuela pic.twitter.com/65J3X5CcYw — CNW (@ConflictsW) January 4, 2026

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, 69 ετών, συνελήφθησαν το Σάββατο έπειτα από αμερικανική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Absolute Resolve».

Looks like Maduro and his wife are having a tough day today pic.twitter.com/BrA0iKpeQB — Visegrád 24 (@visegrad24) January 4, 2026

Footage of Venezuelan President Maduro’s perp walk at Stewart Air National Guard Base. pic.twitter.com/BgUnJgsCL3 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 4, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε διάγγελμά του από το θέρετρό του Μαρ-α-Λάγκο, περιέγραψε την επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

«Αυτή ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές επιθέσεις και από τις πιο αποτελεσματικές και ισχυρές επιδείξεις αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και ικανότητας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Καμία χώρα στον κόσμο δεν θα μπορούσε να πετύχει όσα πέτυχε η Αμερική — ή, ειλικρινά, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Όλες οι στρατιωτικές δυνατότητες της Βενεζουέλας εξουδετερώθηκαν, καθώς οι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεών μας, σε συνεργασία με τις αμερικανικές διωκτικές αρχές, συνέλαβαν με επιτυχία τον Μαδούρο μέσα στη νύχτα».

Venezuelan President Nicolas Maduro flashes peace sign while in federal custody ✌️🎥 pic.twitter.com/je5JB4kAwh — TMZ (@TMZ) January 4, 2026

Τόνισε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιβλέπουν την εμπλοκή τους στη Βενεζουέλα «μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», σηματοδοτώντας έναν αόριστης διάρκειας ρόλο των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

«Θα αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας για κάποιο διάστημα μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να εξαπολύσουν μια δεύτερη, μεγαλύτερη επίθεση, αν χρειαστεί», είπε.

🚨 NEW: President Trump Truth Social pic.twitter.com/l0T8Z84l5C — Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) January 3, 2026

Αντιπρόεδρος Βενεζουέλας: Ο Μαδούρο είναι ο μόνος πρόεδρος της χώρας

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες υπογράμμισε ότι ο Νικολάς Μαδούρο είναι “ο μόνος πρόεδρος” της χώρας. “Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τη Βενεζουέλα, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους φυσικούς μας πόρους οι οποίοι πρέπει να υπηρετούν την εθνική ανάπτυξη” είπε και απαίτησε “την άμεση απελευθέρωση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες”.

🚨FULL REMARKS: President Trump Holds a Press Conference #DonaldTrump #madurocaptured Nicolás Maduro on board the USS Iwo Jima. God bless the United States military. Marco Rubio: “We called members of Congress immediately after…” POTUS: “We’re going to run the country until… pic.twitter.com/zGjUrhw1iO — AJ Huber (@Huberton) January 3, 2026

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ κάλεσε τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να “συσπειρωθούν” μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και την “απαγωγή” του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

“Λαοί της Αμερικής, συσπειρωνόμαστε!”, είπε ο Κουβανός πρόεδρος σε διαδήλωση στην Αβάνα.

Nicolás Maduro arrived at New York Stewart International Airport in Orange County, New York. pic.twitter.com/RkGdi1TACm — Open Source Intel (@Osint613) January 3, 2026

Ο Τραμπ απειλεί Κολομβία και Κούβα – «Καλά θα κάνει να προσέχει…»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Κολομβιανός ομόλογός του, Γκουστάβο Πέτρο, «καλά θα κάνει να προσέχει» μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. «Έχει εργοστάσια όπου παρασκευάζει κοκαΐνη. (…) Παρασκευάζει κοκαΐνη και τη στέλνει στις ΗΠΑ, οπότε πραγματικά καλά θα κάνει να προσέχει», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Κολομβιανό πρόεδρο.

Παράλληλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι η Κούβα θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα συζήτησης στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής των ΗΠΑ στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα της Ουάσινγκτον να επεκτείνει την εστίασή της πέρα από τη Βενεζουέλα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Λατινική Αμερική.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η κουβανική κυβέρνηση θα πρέπει να ανησυχεί μετά τη σύλληψη Μαδούρο. «Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν μέρος της κυβέρνησης, τουλάχιστον θα ανησυχούσα», είπε, προσθέτοντας ότι «η Κούβα είναι μια καταστροφή» και ότι η χώρα «διοικείται από ανίκανους και ξεμωραμένους άνδρες».

Αντιδρώντας στην αμερικανική επιδρομή στην Βενεζουέλα και στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο πρόεδρος της Κολομβίας νωρίτερα χαρακτήρισε τα αμερικανικά πλήγματα «επίθεση κατά της κυριαρχίας» της Λατινικής Αμερικής, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Επίσης, ο Πέτρο ανακοίνωσε ότι διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.