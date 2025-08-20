Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο χαρακτηρίζει «κατάφωρη επίθεση» στην ανεξαρτησία του τις νέες κυρώσεις σε βάρος δικαστών - Real.gr

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις σε βάρος τεσσάρων μελών του, δύο δικαστών και δύο αναπληρωτών εισαγγελέων.

«Κατάφωρη επίθεση» στην ανεξαρτησία του χαρακτήρισε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσαν σήμερα οι ΗΠΑ σε βάρος τεσσάρων μελών του, δύο δικαστών και δύο αναπληρωτών εισαγγελέων.

«Οι κυρώσεις αυτές συνιστούν κατάφωρη επίθεση στην ανεξαρτησία ενός αμερόληπτου δικαστικού θεσμού που λειτουργεί με βάση την εντολή 125 χωρών από όλες τις περιοχές» ανέφερε το ΔΠΔ στην ανακοίνωσή του.

«Συνιστούν επίσης προσβολή σε βάρος των χωρών μελών του Δικαστηρίου, της διεθνούς τάξης και, πάνω από όλα, σε βάρος εκατομμυρίων αθώων θυμάτων σε όλον τον κόσμο. Το ΔΠΔ θα συνεχίσει να εκπληρώνει την εντολή του, τηρώντας αυστηρά το νομικό πλαίσιό του, χωρίς να επηρεάζεται από καμία πίεση ή απειλή», πρόσθεσε.

Η Γαλλία εξέφρασε ανησυχία για τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ, που βάζουν στο στόχαστρο και έναν Γάλλο δικαστή, τον Νικολά Γκιγιού. Το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του «εκφράζει την αλληλεγγύη του στους δικαστές» και σημειώνει ότι οι αμερικανικές κυρώσεις «είναι αντίθετες ως προς την αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης».

Αντιθέτως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε την απόφαση της Ουάσινγκτον. «Συγχαίρω τον Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, που αποφάσισε να επιβάλει κυρώσεις στους δικαστές του ΔΠΔ της Χάγης» ανέφερε στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του. «Είναι μια αποφασιστική ενέργεια ενάντια στην εκστρατεία δυσφήμησης και ψεμάτων που στοχεύουν το κράτος του Ισραήλ (και τον στρατό του) και υπέρ της αλήθειας και της δικαιοσύνης», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Τον Νοέμβριο του 2024 το ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ