Το ΔΝΤ επιβεβαίωσε τη χορήγηση δανείου 8,1 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία - Real.gr

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι πλέον τίθεται σε εφαρμογή νέο πρόγραμμα στήριξης της Ουκρανίας, το οποίο προβλέπει τη χορήγηση δανείου συνολικά 8,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για να σταθεροποιηθεί η οικονομία της εμπόλεμης χώρας.

Ο διεθνής χρηματοπιστωτικός θεσμός της Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει στα τέλη Νοεμβρίου ότι κλείστηκε συμφωνία με την ουκρανική κυβέρνηση επ’ αυτού, που όμως απέμενε να εγκριθεί τυπικά από το διοικητικό συμβούλιό του.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου επιτρέπει την «άμεση εκταμίευση» ποσού 1,5 δισεκ. δολαρίων, διευκρίνισε το ΔΝΤ στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.