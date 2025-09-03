Το «ευχαριστώ» του Πούτιν στον Κιμ για τη συμβολή των Βορειοκορεατών στρατιωτών στον πόλεμο της Ουκρανίας - Real.gr

Ο πρόεδρος της Ρωσίας συναντήθηκε σήμερα με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη στο Πεκίνο, όπου οι δύο ηγέτες παρακολούθησαν τους εορτασμούς για τα 80 χρόνια από τη νίκη επί της Ιαπωνίας και τον τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Με δική σας πρωτοβουλία, όπως είναι καλά γνωστό, οι ειδικές σας δυνάμεις συμμετείχαν στην απελευθέρωση της περιφέρειας του Κουρσκ», δήλωσε ο Πούτιν στον Κιμ κατά τη συνάντησή τους στην Κίνα.

Η συνεργασία ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία αυξήθηκε σημαντικά μετά την υπογραφή τη συνθήκης σύμπραξης ανάμεσα στις δύο χώρες τον Ιούνιο του 2024, υπογράμμισε από την πλευρά του ο Κιμ απευθυνόμενος στον Πούτιν και σημείωσε ότι προτίθεται να κάνει «ό,τι μπορεί για να βοηθήσει» τη Ρωσία.

«Οι στρατιώτες σας πολέμησαν θαρραλέα και ηρωικά», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, ενώ στην αρχή της συνάντησής τους είχε πει πως «τον τελευταίο καιρό, οι σχέσεις ανάμεσα στις χώρες μας έχουν γίνει ιδιαιτέρως φιλικές, στηρίζονται στην εμπιστοσύνη ανάμεσα σε συμμάχους».

Νωρίτερα φέτος Βορειοκορεάτες στρατιώτες συνέβαλαν στην απώθηση των ουκρανικών δυνάμεων από την περιφέρεια του Κουρσκ στη δυτική Ρωσία.

«Θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις θυσίες που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις σας και οι οικογένειες των στρατιωτών σας», πρόσθεσε ο Πούτιν.

«Εκ μέρους του ρωσικού λαού, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στον κοινό αγώνα κατά του σύγχρονου νεοναζισμού», υπογράμμισε εξάλλου ο Ρώσος πρόεδρος απευθυνόμενος στον Κιμ, αναπαράγοντας την επίσημη ρητορική της Ρωσίας για να αιτιολογήσει την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η οποία έχει στόχο, σύμφωνα με τη Μόσχα, την «αποναζιστικοποίηση» της γειτονικής της Ουκρανίας.

«Σας ζητώ να μεταφέρετε τα θερμότερα λόγια ευγνωμοσύνης σε όλον τον λαό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας», κατέληξε ο Πούτιν.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα ενίσχυσαν την στρατιωτική τους συνεργασία τα τελευταία χρόνια. Οι Βορειοκορεάτες παρείχαν όπλα και στρατιώτες για την υποστήριξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, ενώ οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία αμοιβαίας άμυνας με αφορμή επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βόρεια Κορέα πέρυσι.

