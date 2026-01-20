Το Ευρωκοινοβούλιο «παγώνει» την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ - Real.gr

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέστειλε τη διαδικασία κύρωσης της νέας εμπορικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ, στέλνοντας σαφές πολιτικό μήνυμα στην Ουάσιγκτον ότι δεν μπορεί να προχωρήσει μια στρατηγική εταιρική σχέση εν μέσω απειλών για νέους δασμούς και ανοιχτής συζήτησης περί Γροιλανδίας.

Η άτυπη πλειοψηφία που διαμορφώνεται ανάμεσα σε Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές, Φιλελεύθερους και Πράσινους επέλεξε να «παγώσει» το κείμενο που συμφωνήθηκε το 2025, χρησιμοποιώντας την κύρωση της συμφωνίας ως μοχλό πίεσης απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ και την κλιμακούμενη διατλαντική ένταση.