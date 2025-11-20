Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων της Δυτικής Όχθης - Real.gr

Η εκδίωξη από το Ισραήλ δεκάδων χιλιάδων Παλαιστίνιων από τρεις καταυλισμούς προσφύγων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στις αρχές του έτους ισοδυναμεί με εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εκτιμά το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) και ζητεί να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να λογοδοτήσουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι και να αποφευχθούν περαιτέρω παραβιάσεις.

Η μη κυβερνητική οργάνωση αναφέρει ότι περίπου 32.000 κάτοικοι των καταυλισμών στη Τζενίν, την Τούλκαρεμ και τη Νουρ Σαμς εκτοπίστηκαν με τη βία από τις ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της “ Επιχείρησης σιδηρούν τείχος” τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2025. Στους εκτοπισμένους δεν έχει επιτραπεί να επιστρέψουν σπίτια τους, εκατοντάδες από τα οποία έχουν κατεδαφιστεί, σύμφωνα με την έκθεση του HRW που εκτείνεται σε 105 σελίδες και έχει τίτλο “ Όλα τα όνειρά μου έχουν σβηστεί” (All my dreams have been erased).

“ Δέκα μήνες μετά τον εκτοπισμό τους, καμία από τις οικογένειες δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στο σπίτι της”, δήλωσε η Μιλένα Ανσάρι ερευνήτρια του HRW που συμμετείχε στην έρευνα, μιλώντας στο Reuters.

Ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του προς το Reuters σήμερα απάντησε ότι χρειάστηκε να κατεδαφίσει πολιτικές υποδομές προκειμένου να μην τις εκμεταλλευθούν ένοπλοι. Δεν διευκρίνισε πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν οι εκτοπισμένοι.

“Ζούμε μια πολύ σκληρή ζωή”

Η Σύμβαση της Γενεύης απαγορεύει τον εκτοπισμό αμάχων από κατεχόμενες περιοχές, παρά μόνο προσωρινά για επιτακτικούς στρατιωτικούς σκοπούς ή για την ασφάλειά τους. Το HRW επεσήμανε ότι ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι υπεύθυνοι για τους εκτοπισμούς θα πρέπει να διωχθούν για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Στην έκθεσή της η ΜΚΟ περιγράφει ότι στρατιώτες εισέβαλαν σε σπίτια, λεηλατούσαν ιδιοκτησίες και έδιναν εντολές μέσω μεγαφώνων που ήταν τοποθετημένα σε drones. Σύμφωνα με το HRW, κάτοικοι της Δυτικής Όχθης δήλωσαν ότι εκσκαφείς ισοπέδωναν σπίτια την ώρα που εκείνοι απομακρύνονταν και ότι ισραηλινές δυνάμεις δεν προσέφεραν στους εκτοπισμένους καταλύματα ή βοήθεια, αφήνοντας τις οικογένειες να στριμώχνονται στα σπίτια συγγενών ή να αναζητούν καταφύγιο σε τεμένη, σχολεία ή φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ο Χίσαμ Αμπού Ταμπίχ, που εκδιώχθηκε από τον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν, δήλωσε ότι η οικογένειά του δεν μπόρεσε να πάρει τίποτα μαζί της όταν αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της.

Το HRW μίλησε με 31 εκτοπισμένους Παλαιστίνιους από τους τρεις καταυλισμούς και ανέλυσε δορυφορικές εικόνες, εντολές κατεδάφισης και επιβεβαίωσε βίντεο. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι περισσότερα από 850 κτίρια καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ εκτίμηση του ΟΗΕ κάνει λόγο για 1.460 κτίρια. Οι καταυλισμοί, που δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1950 για τους Παλαιστίνιους που εκτοπίστηκαν μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948, στεγάζουν γενιές προσφύγων.

Το HRW επεσήμανε ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι απάντησαν ότι η επιχείρηση είχε στόχο τρομοκρατικά στοιχεία, αλλά δεν έδωσαν κανέναν λόγο για τις μαζικές εκδιώξεις κατοίκων ή την απαγόρευση να επιστρέψουν.

Αύξηση της βίας στη Δυτική Όχθη

Μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει σχεδόν 1.000 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, έχουν παρατείνει την κράτηση χωρίς τη διεξαγωγή δίκης, έχουν κατεδαφίσει σπίτια και έχουν επιταχύνει την επέκταση των εβραϊκών οικισμών, ενώ η βία των εποίκων και τα βασανιστήρια Παλαιστίνιων κρατουμένων έχουν αυξηθεί, σύμφωνα με το HRW.

Η βία από τους εποίκους σημείωσε μεγάλη άνοδο τον Οκτώβριο, όταν Ισραηλινοί έποικοι πραγματοποίησαν τουλάχιστον 264 επιθέσεις εναντίον Παλαιστίνιων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο μεγαλύτερος αριθμός από τότε που ο οργανισμός καταγράφει τα περιστατικά αυτά, το 2006.

Το HRW κάλεσε τις κυβερνήσεις να επιβάλουν στοχευμένες κυρώσεις εις βάρος Ισραηλινών αξιωματούχων και διοικητών του στρατού, να αναστείλουν τις εξαγωγές όπλων προς τη χώρα, να απαγορεύσουν την εισαγωγή προϊόντων που παράγονται στους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη και να εφαρμόσουν τα εντάλματα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.