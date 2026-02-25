Το Ιράν απαντά στις κατηγορίες Τραμπ για το πυραυλικό του πρόγραμμα: «Μεγάλα ψέματα» - Real.gr

Το Ιράν απέρριψε σήμερα τα, όπως τα χαρακτήρισε, «μεγάλα ψέματα» των ΗΠΑ για τον εξοπλισμό του, μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Τεχεράνη αναπτύσσει πυραύλους ικανούς να πλήξουν τις ΗΠΑ.

«Όλο αυτό που προωθούν όσον αφορά το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν και τον αριθμό των θυμάτων κατά τις ταραχές του Ιανουαρίου δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επανάληψη μεγάλων ψεμάτων», δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Ο ίδιος δεν διευκρίνισε σε ποιες ακριβώς δηλώσεις απαντούσε, αλλά λίγες ώρες νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει κατά την ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου ότι το Ιράν εργάζεται για να αποκτήσει πυραύλους που μπορούν να φτάσουν στο αμερικανικό έδαφος.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο ειδησεογραφικό δίκτυο του Κατάρ Αλ Τζαζίρα αυτόν τον μήνα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί είχε δηλώσει ότι η Τεχεράνη δεν έχει την ικανότητα να πλήξει τις ΗΠΑ, αλλά θα επιτεθεί στις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον διεξαγάγει πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Ο Τραμπ σημείωσε επίσης ότι δεν θα επιτραπεί ποτέ στην Τεχεράνη να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, κατηγορώντας τους Ιρανούς ηγέτες ότι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν «επί του παρόντος τις μοχθηρές τους φιλοδοξίες» στο ζήτημα αυτό.

Το Ιράν έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, αλλά εμμένει στο δικαίωμά του για τη χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι οι ιρανικές αρχές σκότωσαν 32.000 ανθρώπους κατά την καταστολή ενός άνευ προηγουμένου κύματος διαμαρτυρίας στη χώρα που κορυφώθηκε στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι πάνω από 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις διαδηλώσεις αυτές, αλλά αποδίδουν τα βίαια επεισόδια σε «τρομοκρατικές ενέργειες» που ενορχηστρώθηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Human Rights Activists News Agency (HRANA), η οποία έχει έδρα στις ΗΠΑ, έχει καταμετρήσει πάνω από 7.000 νεκρούς, σημειώνοντας ότι ο πραγματικός απολογισμός είναι πιθανόν πολύ υψηλότερος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP