Το Ιράν «απορρίπτει κατηγορηματικά» τις κατηγορίες της Αυστραλίας ότι οργάνωσε αντισημιτικές ενέργειες - Real.gr

Το Ιράν απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες της Αυστραλίας ότι εμπλέκεται σε αντισημιτικές ενέργειες που σημειώθηκαν πέρυσι στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ και προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα στην απέλαση του πρεσβευτή του από την Καμπέρα.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την κατηγορία», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών στη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «κάθε ανάρμοστο και αδικαιολόγητο μέτρο σε διπλωματικό επίπεδο θα προκαλέσει αντίποινα».

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι απέλασε τον πρεσβευτή του Ιράν στην Καμπέρα, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι οργάνωσε δύο αντισημιτικές ενέργειες που σημειώθηκαν πέρυσι στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ.

Οι αυστραλιανές υπηρεσίες Πληροφοριών κατέληξαν «σε ένα βαθιά ανησυχητικό συμπέρασμα», ότι το Ιράν οργάνωσε τουλάχιστον δύο αντισημιτικές ενέργειες στα τέλη του 2024, δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Εξάλλου ο Αυστραλός πρωθυπουργός εκτίμησε ότι το Ιράν ενδέχεται να βρίσκεται πίσω και από άλλες αντισημιτικές ενέργειες που έχουν σημειωθεί στη χώρα.

Κατά συνέπεια, η Αυστραλία έδωσε διορία επτά ημερών στον Ιρανό πρεσβευτή και σε τρεις άλλους διπλωμάτες για να αποχωρήσουν από τη χώρα, διευκρίνισε από την πλευρά της η υπουργός Εξωτερικών Πένι Ουόνγκ.