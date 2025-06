«Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο» λένε οι Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ - Πώς αντιδρά η Τεχεράνη - Real.gr

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών δήλωσαν σήμερα πως είναι έτοιμοι για περαιτέρω συνομιλίες με το Ιράν, έπειτα από τη συνάντηση που είχαν με τον Ιρανό ομόλογό τους Αμπάς Αραγτσί στη Γενεύη σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσουν μία διπλωματική οδό με επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμά του.

Έπειτα από συνομιλίες διάρκειας 3 ωρών, οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκαναν σύντομες δηλώσεις, όμως δεν δήλωσαν εάν καταγράφηκε κάποια ξεκάθαρη πρόοδος. Η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο προέτρεψαν το Ιράν να «συνεχίσει τις συνομιλίες του με τις ΗΠΑ» με επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν δεν μπορεί να λυθεί με στρατιωτικά μέσα», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρότ.

Από την πλευρά του ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό «οι ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε περαιτέρω συνομιλίες και στην εξεύρεση λύσης».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε: «Ήμασταν ξεκάθαροι ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, και η ομάδα Ε3 (σ.σ Γαλλία, Γερμανία, Ην. Βασίλειο) και η Ευρώπη έχουν ξεκαθαρίσει εδώ και πολλά χρόνια ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Είμαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε τις τρέχουσες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με το Ιράν και παροτρύνουμε το Ιράν να συνεχίσει τις συνομιλίες του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι μια επικίνδυνη στιγμή και είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην δούμε περιφερειακή κλιμάκωση αυτής της σύγκρουσης», σημείωσε.

🟡 #UPDATE: Iran’s Foreign Minister Abbas Araqchi is holding high-level talks with his counterparts from the UK, France, Germany, and the EU, with the focus centered on reviving stalled nuclear negotiations. https://t.co/AGAXCEKoBs pic.twitter.com/sfZm1G83U4 — TeaBisNews (@TeaBisNews) June 20, 2025

Τα τέσσερα σημεία της πρότασης των Ευρωπαίων για το Ιράν

Το Παρίσι, το Βερολίνο και το Λονδίνο κατέθεσαν νωρίτερα μια «ολοκληρωμένη διαπραγματευτική προσφορά» στους Ιρανούς στη Γενεύη, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους βαλλιστικούς πυραύλους και της χρηματοδότησης τρομοκρατικών ομάδων στην περιοχή, δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, η πρόταση αποτελείται από τέσσερα κύρια σημεία:

Την επανέναρξη των εργασιών του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας των Ηνωμένων Εθνών (ΔΟΑΕ) με στόχο τον «μηδενικό εμπλουτισμό» ουρανίου.

Την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Ιράν στον τομέα των βαλλιστικών πυραύλων.

Τον τερματισμό της χρηματοδότησης των ένοπλων οργανώσεων της περιοχής από την Τεχεράνη.

Την απελευθέρωση των «ομήρων» από το Ιράν (αναφορά στους αλλοδαπούς που κρατούνται σε ιρανικές φυλακές).

Ιρανός ΥΠΕΞ: «Έτοιμοι να εξετάσουμε τη διπλωματική οδό μόλις σταματήσει η επιθετικότητα του Ισραήλ»

Το Ιράν είναι έτοιμο να «εξετάσει» την επιστροφή στη διπλωματία «μόλις σταματήσει η επιθετικότητα» του Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής διαπραγματευτής για το ιρανικό πυρηνικό προγραμμα Αμπάς Αραγτσί, μετά τη συνάντησή του με τους Ευρωπαίους στη Γενεύη.

«Είμαστε υπέρ της συνέχισης των συνομιλιών με την E3 (Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία σ.σ.) και την Ευρωπαϊκή Ένωση», και θα είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε ξανά στο εγγύς μέλλον, δήλωσε ο υπουργός στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τους επικεφαλής της γαλλικής, της βρετανικής, της γερμανικής και της ευρωπαϊκής διπλωματίας στην ελβετική πόλη.

Le discours du ministre des affaires étrangères de la R. I. d’#Iran, Abbas #Araghchi, adressé au Conseil des droits de l’homme des Nations unies à #Genève https://t.co/QA06niHmmx pic.twitter.com/G5mRItoTZj — Iran en France (@IRANinFRANCE) June 20, 2025

«Το Ισραήλ πρέπει να προετοιμαστεί για μια παρατεταμένη εκστρατεία»

Το Ισραήλ πρέπει να προετοιμαστεί για μια «παρατεταμένη εκστρατεία» εναντίον του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, καλώντας τους πολίτες να προετοιμαστούν για «δύσκολες ημέρες».

«Ξεκινήσαμε την πλέον περίπλοκη εκστρατεία στην ιστορία μας (…). Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μια παρατεταμένη εκστρατεία», δήλωσε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ σε ένα βιντεομήνυμα προς τους «πολίτες του Ισραήλ».

«Παρά τις σημαντικές προόδους, δύσκολες ημέρες μας περιμένουν. Προετοιμαζόμαστε για πολυάριθμα ενδεχόμενα». Ο ισραηλινός στρατός προετοίμαζε την επιχείρηση Rising Lion, που ξεκίνησε τη 13η Ιουνίου εναντίον του Ιράν «για χρόνια», επιβεβαίωσε ο ίδιος. «Τους τελευταίους μήνες, επιταχύναμε τις προετοιμασίες (…) ενώ πολεμούσαμε σε διάφορα μέτωπα και διατηρώντας απόλυτη μυστικότητα».

הרמטכ״ל: ״על מנת להסיר איום בסדר גודל כזה, מול אויב כזה, נדרשת מוכנות למערכה מתמשכת. צה”ל ערוך לכך, מיום ליום חופש הפעולה שלנו מתרחב וחופש הפעולה של האויב מצטמצם״ pic.twitter.com/4L917aqGft — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 20, 2025

Ο «συνδυασμός» των ιρανικών πυρηνικών απειλών και πυραύλων «μας ανάγκασε να ξεκινήσουμε ένα προληπτικό πλήγμα», ανέφερε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου. Αυτή η στρατιωτική εκστρατεία είναι «η πιο περίπλοκη στην ιστορία μας», συμπλήρωσε επίσης και «εμείς επιχειρούμε βάσει ενός δομημένου αλλά ευέλικτου σχεδίου που προσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ισραηλινού στρατού, το Ιράν κατείχε πριν από την ισραηλινή επίθεση «περίπου 2.500 πυραύλους εδάφους-εδάφους και τους παρήγαγε σε έναν συνεχή ρυθμό», γεγονός που θα του επέτρεπε να συγκεντρώσει ένα απόθεμα «περίπου 8.000 πυραύλων» εντός δύο ετών.

The Chief of the General Staff: “To remove a threat of such magnitude, against such an enemy, we must be ready for a prolonged campaign. The IDF is prepared. Day by day, our freedom to operate is expanding, and the enemy’s is narrowing” ”Citizens of Israel, A week ago, I gave… pic.twitter.com/trxqqJO9bs — Israel Watch (@Israeliwatch) June 20, 2025

«Ο Τραμπ μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο με ένα τηλεφώνημα»

Η διπλωματία με το Ιράν μπορεί «εύκολα» να ξαναρχίσει εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την ηγεσία του Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του στο Ιράν, δήλωσε στο CNN ο Ματζίντ Φαραχάνι, εκπρόσωπος της προεδρίας του Ιράν.

«Το Ιράν πιστεύει στον πολιτικό διάλογο. Άμεσα ή έμμεσα δεν έχει σημασία», είπε ο Ιρανός αξιωματούχος. «Ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί εύκολα να σταματήσει τον πόλεμο με ένα μόνο τηλεφώνημα στους Ισραηλινούς», είπε επίσης επαναλαμβάνοντας την ιρανική θέση ότι οι συνομιλίες ήταν αδύνατες όσο οι ισραηλινές βόμβες χτυπούσαν το Ιράν.

“President Trump can easily stop the war by only one telephone to [the] Israelis. If America gets involved in the war, there are so many options on the table.” Iranian Presidential Spokesperson Majid Farahani to @fpleitgenCNN in Tehran Live updates https://t.co/HKERwsqUlk pic.twitter.com/qppEZgex9w — CNN International PR (@cnnipr) June 20, 2025

Ισραήλ: Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες από το νέο κύμα ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων

Μια 51χρονη γυναίκα κατέρρευσε και πέθανε από καρδιακή προσβολή που υπέστη, ενώ προσπαθούσε να βρει καταφύγιο στην ισραηλινή βόρεια πόλη Καρμιέλ, καθώς σειρήνες αντιαεροπορικής άμυνας ηχούσαν σε πολλές πόλεις σε όλο το Ισραήλ προειδοποιώντας για τη νέα πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το απόγευμα της Παρασκευής το Ιράν κατά του Ισραήλ.

Η Magen David Adom, η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του Ισραήλ ανέφερε το θάνατο της γυναίκας. Η υπηρεσία ανέβασε επίσης σε 23 τον αριθμό των ανθρώπων που τραυματίστηκαν στη Χάιφα ως αποτέλεσμα της ομοβροντίας ιρανικών πυραύλων.

Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την Magen David Adom: ένας 16χρονος που έφερε τραύματα από θραύσματα στο άνω μέρος του σώματός του και δύο άνδρες, ηλικίας 54 και 40 ετών αντίστοιχα, που έφεραν τραύματα στο κάτω μέρος του σώματός τους.

Οι άλλοι 20 τραυματίες στη Χάιφα υπέστησαν ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

HORRIFYING: This is the direct hit on Haifa in a predominantly Arab neighborhood, near mosques, homes, and civilian centers. This is who the Islamic Republic in Iran is targeting. pic.twitter.com/ZQ2QpXNc6K — Hen Mazzig (@HenMazzig) June 20, 2025

Το νοσοκομείο Ραμπάμ της Χάιφα τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι περιέθαλψε 19 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου ενός σε σοβαρή κατάσταση, μετά από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στην βόρεια ισραηλινή πόλη.

«Δυνάμεις διάσωσης… επιχειρούν σε πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα όπου έχουν ληφθεί αναφορές» για ζημιές λόγω των επιθέσεων, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Το Ιράν εκτόξευσε σήμερα λίγο μετά τις 15:40 νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ, όγδοη ημέρα του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, με αναφορές για πολυάριθμες ισχυρές εκρήξεις σε ισραηλινές πόλεις. «Βλέπετε εικόνες από τον ουρανό πάνω από τα κατεχόμενα εδάφη κατά την άφιξη ιρανικών πυραύλων», περιέγραψε στον αέρα παρουσιαστής ειδήσεων, στην ιρανική κρατική τηλεόραση, αναφερόμενος στο Ισραήλ. Οι εικόνες σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδωση προβάλλονταν υπό τον ήχο ενός ιρανικού στρατιωτικού εμβατηρίου.

⚡️🚨 Full footage of the Haifa impact pic.twitter.com/Uas3KLfTXV — Middle East Observer (@ME_Observer_) June 20, 2025

Αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέες επιδρομές στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Ο στρατός δήλωσε ότι περίπου 25 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ στο τελευταίο μπαράζ επιθέσεων ιρανικών πυραύλων. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ.

Στη Χάιφα, διασώστες επιθεώρησαν τουλάχιστον ένα κτίριο που επλήγη από πυραύλους, σύμφωνα με έναν φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο.