Το Ιράν εξέδωσε απειλή δολοφονίας κατά Τραμπ: «Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα αστοχήσει» - Real.gr

Απειλή δολοφονίας κατά του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε το Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα, η Τεχεράνη εξέδωσε μια ωμή προειδοποίηση κατά του προέδρου Τραμπ, μεταδίδοντας από την κρατική ιρανική τηλεόραση εικόνα του πρώην προέδρου κατά τη διάρκεια της απόπειρας δολοφονίας εις βάρος του στη συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια το 2024, συνοδευόμενη από τη φράση: «Αυτή τη φορά δεν θα αστοχήσει ο στόχος».

Η απειλή μεταδόθηκε από κρατικό μέσο ενημέρωσης του Ιράν, σύμφωνα με το Agence France-Presse.

Πρόκειται για την πιο άμεση απειλή της Τεχεράνης μέχρι σήμερα κατά του Τραμπ, μετά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν τη χώρα εάν συνεχιστεί η σκληρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Islamic republic state TV just crossed a red line. Airing an image of President Trump after an attempted assassination (by the regime) along with a Persian message reading “this time, the bullet won’t miss.” This is a direct threat against the President. pic.twitter.com/g4UUwnxEYX — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) January 14, 2026



Το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει «με αποφασιστικότητα» σε κάθε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα ο ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης, κατηγορώντας αυτές τις εχθρικές χώρες ότι βρίσκονται πίσω από το κίνημα αμφισβήτησης, που συνταράσσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε μια δήλωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο Μοχάμαντ Πακπούρ κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είναι οι «δολοφόνοι της ιρανικής νεολαίας».