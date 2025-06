Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ - Nέο χτύπημα από το Τελ Αβίβ - Real.gr

Εκκωφαντικές, επανειλημμένες εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στην Ιερουσαλήμ και στο Τελ Αβίβ, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εναντίον νέας εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, ενεργοποιώντας συναγερμούς σε διάφορους τομείς της χώρας.

Σύμφωνα με τους ανταποκριτές του AFP, οι εκρήξεις ακούστηκαν περί τις 07:10 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και είναι οι πιο ισχυρές που έχουν ακούσει αφότου ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ-Ιράν τη 13η Ιουνίου.

Το νοσοκομείο Soroka στην Μπερσέβα, στο νότιο Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι υπέστη “σοβαρές ζημιές” από πυραυλική επίθεση του Ιράν εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

“Το νοσοκομείο δέχθηκε πλήγμα που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πολλά σημεία. Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε τις ζημιές, περιλαμβανομένου του πιθανού αριθμού τραυματιών”, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο.

Το Ιράν εκτόξευσε σήμερα νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τοπικό μέσο ενημέρωσης, ενώ η Τεχεράνη υποσχέθηκε να κάνει το Ισραήλ «να μετανιώσει και να πληρώσει» για τις επιθέσεις του, κατά την έβδομη ημέρα ενός πρωτοφανούς για την έντασή του πολέμου ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Ο βόμβος πυραύλων αιχμής ακούγεται πάνω από το Τελ Αβίβ», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, ενώ η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει απ’ ευθείας εικόνες από το Τελ Αβίβ.

«Το Ιράν θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα με υπερηφάνεια και γενναιότητα και θα κάνουμε τον επιτιθέμενο να μετανιώσει και να πληρώσει για το σοβαρό λάθος του», έγραψε εξάλλου στο X ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επιδιώκει «να εξαπλώσει τις φλόγες στην περιοχή και πέραν αυτής».

Λίγα λεπτά νωρίτερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε κάνει λόγο για “άμεσο πλήγμα” στο νοσοκομείο Soroka όπου νοσηλεύονται, μεταξύ άλλων, και πολλοί Ισραηλινοί στρατιώτες που τραυματίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού έκανε πάντως γνωστό πριν από λίγο πως πλέον οι πολίτες μπορούν να βγουν από τα καταφύγια, καθώς το επίπεδο συναγερμού μειώθηκε.

• Across Israel sirens → MDA treating multiple light injuries

• Holon: 7 people wounded

• Serious case: woman (60s) with blast & shrapnel wounds

• Mild case: 22-year-old

