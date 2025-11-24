Το Ιράν καταδικάζει τη δολοφονία από το Ισραήλ του στρατιωτικού επικεφαλής της Χεζμπολάχ στον Λίβανο - Real.gr

Το Ιράν καταδίκασε σήμερα τον φόνο του στρατιωτικού ηγέτη του σιιτικού κινήματος της Χεζμπολάχ, που σκοτώθηκε χθες, Κυριακή, σε ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει σθεναρά τη δειλή δολοφονία του μεγάλου διοικητή της λιβανικής ισλαμικής αντίστασης, του μάρτυρα Χαϊθάμ Άλι Ταμπαταμπάι», σημείωσε η ιρανική διπλωματία σε ανακοίνωσή της.

Ο Ταμπαταμπάι, που ήταν σύμφωνα με το Ισραήλ «ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου της Χεζμπολάχ», είναι ο πιο σημαντικός αξιωματούχος του λιβανικού κινήματος που σκοτώνεται μετά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ πριν από σχεδόν έναν χρόνο, παρά την οποία το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματά του στον Λίβανο, σύμφωνα με το AFP.

Η Χεζμπολάχ, η οποία ιδρύθηκε και χρηματοδοτείται από το Ιράν, αποδυναμώθηκε πολύ μετά τον πόλεμο αυτόν με το Ισραήλ και την πτώση τον Δεκέμβριο του συμμάχου της Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία.

Η δολοφονία του Ταμπαταμπάι «συνιστά κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας του Νοεμβρίου 2024 και βάναυση επίθεση στην εθνική κυριαρχία του Λιβάνου», πρόσθεσε η ιρανική διπλωματία.

Ο Ταμπαταμπάι είχε προαχθεί σε στρατιωτικό επικεφαλής της Χεζμπολάχ μετά τον θάνατο βασικών στρατιωτικών αξιωματούχων του κινήματος στη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ.