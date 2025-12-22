Το Ιράν πραγματοποίησε πυραυλικές ασκήσεις σύμφωνα με κρατικά μέσα - Real.gr

Το Ιράν πραγματοποίησε σήμερα Δευτέρα (22/12) πυραυλικές ασκήσεις σε διάφορες πόλεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, που βασίζονται σε ανώνυμες πηγές και μαρτυρίες κατοίκων.

Πρόκειται για δεύτερη φορά μέσα σε έναν μήνα που δημοσιοποιείται παρόμοια στρατιωτική δραστηριότητα.

Η είδηση έρχεται εν μέσω αυξημένων διεθνών ανησυχιών για το ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επρόκειτο να ενημερωθεί από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ότι οποιαδήποτε περαιτέρω ανάπτυξη των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων θα μπορούσε να θεωρηθεί σοβαρή απειλή, ενδεχομένως απαιτώντας άμεση αντίδραση.

Το κανάλι του ιρανικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα στο Telegram και το πρακτορείο ειδήσεων Nournews δημοσίευσαν βίντεο από αυτό που φαινόταν να είναι εκτοξεύσεις πυραύλων, χωρίς να διευκρινίζουν τις τοποθεσίες που αυτές έγιναν.

Αλλα ειδησεογραφικά μέσα τόνισαν ότι οι εκτοξεύσεις πραγματοποιήθηκαν από την πρωτεύουσα Τεχεράνη και από τις πόλεις Ισφαχάν και Μασάντ.