Το Ιράν θα στοχοθετήσει όλες τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή - Εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Αμπού Ντάμπι, Ντόχα - Real.gr

Το Ιράν θα στοχοθετήσει όλες τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή – Εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Αμπού Ντάμπι, Ντόχα

12:09, 28/02/2026
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε σήμερα ότι η απάντηση της χώρας στην επίθεση που δέχθηκε από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ θα είναι να στοχοθετήσει όλες τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή.

Οι αρχές του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι “το κέντρο εξυπηρέτησης του Πέμπτου Στόλου (του αμερικανικού στρατού) επλήγη από πυραυλική επίθεση”, προσθέτοντας ότι θα δοθούν αργότερα περισσότερες λεπτομέρειες.

Στο μεταξύ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ, της Σαουδικής Αραβίας, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

Από την πλευρά του το ιρανικό πρακτορείο FARS μετέδωσε ότι πολλές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα , το Κατάρ και το Μπαχρέιν είναι στόχος ιρανικής επίθεσης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο , το Ιράν έχει στοχοθετήσει την αεροπορική βάση αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, την αεροπορική βάση αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, την αεροπορική βάση Αλ Ντάφρα στα ΗΑΕ και τη βάση του Πέμπτου Στόλου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στο Μπαχρέιν.

